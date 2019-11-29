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Фанат обслюнявил палец и ткнул им в ухо вице-президенту «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 20:12

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд стал участником странной ситуации перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Астаны».

Перед игрой Вудворд отдыхал в одном из баров казахстанской столицы Нур-Султана. В какой-то момент к нему подошел фанат МЮ и после короткого разговора обслюнявил свой палец и сунул его в ухо собеседнику. Причина, по которой парень решился на такой поступок, к сожалению, не сообщается. Однако известно, что в Англии такой подкол называется «мокрый вилли».

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский ответил LOpp
   10 / 952
сегодня в 21:45
В Питере я так понимаю в ухо петарду суют?
В Питири петарду горчичное место суют!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   115 / 952
сегодня в 21:29
ЮЗИК
ЮЗИК
   356 / 952
сегодня в 21:02
56ьные шутки
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   51 / 952
сегодня в 21:02
По делом))) Ахаххаха)))
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   6 / 952
сегодня в 20:53
Вот уж эти гейские, английские замашки. А начиналось всё вроде бы безобидно, с угловых флажков. Аха-ха)
cska plus
cska plus
   11 / 952
сегодня в 20:53
Бескультурные англосаксы.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   22 / 952
сегодня в 20:47
Жаль парня. Вице-президент МЮ уже позвонил Перотти))
LOpp
LOpp ответил Белорусский вокзал
   58 / 952
сегодня в 20:41
В Питере я так понимаю в ухо петарду суют?
dino-hsv
dino-hsv
   106 / 952
сегодня в 20:37
в манчестера своя атмосфера :)
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
   895 / 952
сегодня в 20:33
В Англии пока палец, а был бы он американец засунул бы другую мокрую часть тела в ухо!
Питер Ман
Питер Ман
   41 / 952
сегодня в 20:13
Типичный фан мю, хорошо ещё что только пальцем
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