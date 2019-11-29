Фанат обслюнявил палец и ткнул им в ухо вице-президенту «Манчестер Юнайтед»

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд стал участником странной ситуации перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Астаны».
Перед игрой Вудворд отдыхал в одном из баров казахстанской столицы Нур-Султана. В какой-то момент к нему подошел фанат МЮ и после короткого разговора обслюнявил свой палец и сунул его в ухо собеседнику. Причина, по которой парень решился на такой поступок, к сожалению, не сообщается. Однако известно, что в Англии такой подкол называется «мокрый вилли».
Ed Woodward actually got given a 'wet willy' by a Man United fan whilst playing pool at a bar in Kazakhstan 😂— GiveMeSport (@GiveMeSport) 28 ноября 2019 г.
🎥TW/ @CantonaManc pic.twitter.com/lHfF9vyTw4