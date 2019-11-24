Твиттер «Фламенго» своеобразно отреагировал на победу в Кубке Либертадорес

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Пресс-служба «Фламенго» в твиттере своеобразно оценила победу команды над «Ривер Плейт» в финале Кубка Либертадорес. В твите был опубликован непонятный набор букв.

UAHSEIUHASOJEPASÇSLEK12OI3JPO12K3I12JPOJ1ODH1SOHDFO1IWJJDOI1WJDOI1WJDOIF1H32O4H12OIH3OI1HOIJ2IOEJ1OIJWDOI1JOIEJ1OEH12OIJP1DJ1OISQFASIJDASHDJASJDASJKDKDHKALSJJDHKAJSGJHDJHKLJAÇSKDÇJKLHKASJDJLÇASKÇDJLKHASJDHKLJSAÇJKLDHKDKLASDHKJGADKLDHASHDKJAGSHDJAKDKLASJKHJDASJDKLJASJLKDHKJG — Flamengo (@Flamengo) 23 ноября 2019 г.



«Фламенго» во второй раз в своей истории стал финалистом турнира и второй раз выиграл трофей. «Ривер Плейт» участвовал в финале 11 раз, но выиграл турнир только четыре раза.