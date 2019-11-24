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Твиттер «Фламенго» своеобразно отреагировал на победу в Кубке Либертадорес

сегодня, 01:57
ФламенгоЛоготип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)2 : 1Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер ПлейтМатч завершен

Пресс-служба «Фламенго» в твиттере своеобразно оценила победу команды над «Ривер Плейт» в финале Кубка Либертадорес. В твите был опубликован непонятный набор букв.

«Фламенго» во второй раз в своей истории стал финалистом турнира и второй раз выиграл трофей. «Ривер Плейт» участвовал в финале 11 раз, но выиграл турнир только четыре раза.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
   183 / 848
сегодня в 11:58
Умный-не скажет,дурак не поймёт!!!
foxcon
foxcon
сегодня в 08:51
Это секретный код успеха победы за 2 минуты))))
STVA 1
STVA 1
   139 / 848
сегодня в 08:43
Вот так вот)))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   417 / 848
сегодня в 08:42
Поздравляем.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   109 / 848
сегодня в 08:31
Своеообразно.
112910415
112910415
   58 / 848
сегодня в 08:13
раскупорили заветные запасы, припасённые к этому случаю !
cska plus
cska plus
   20 / 848
сегодня в 07:33
Хоть бы перевели.
Байкал-38
Байкал-38
   78 / 848
сегодня в 07:24
Своеобразная новость, ничего не понятно, абракадабра какая то.
pele1981
pele1981
   745 / 848
сегодня в 06:11
Соккер! Сначала перевод сделай, а потом в новость выкладывай!!!!
ФК Пупсик
ФК Пупсик
   91 / 848
сегодня в 03:02
Что там написано?
773sergeytank
773sergeytank
   119 / 848
сегодня в 02:21
Кто-то уже в шоболы.
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