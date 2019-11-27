Твиттер сборной России пошутил над Роналду

Твиттер сборной России опубликовал изображение с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду и полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком.
После матчей с Миранчуком один португалец поменял прическу. Мы ни на что не намекаем 🤔#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/cBraZF7TVE— Сборная России (@TeamRussia) November 27, 2019
Напомним, что ранее СМИ сообщили, что «Ювентус» готов купить Миранчука.
Роналду и без того не знает ни одного из футболистов сборной России (кроме Черышёва), а так и подавно никогда не узнает
Роналду и без того не знает ни одного из футболистов сборной России (кроме Черышёва), а так и подавно никогда не узнает