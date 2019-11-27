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Твиттер сборной России пошутил над Роналду

сегодня, 18:17

Твиттер сборной России опубликовал изображение с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду и полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком.

Напомним, что ранее СМИ сообщили, что «Ювентус» готов купить Миранчука. 

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Все комментарии
Крестовский баклан
Крестовский баклан ответил Виссарионович
   359 / 868
сегодня в 20:11
Я бы на месте тех кто делал это изображение не располагал Роналду сзади Миранчука, другими словами гомосека сзади.
Как кто-то недавно из Локо сказал: "Роналду неожиданно может появиться сзади" аххах. Вот и появился.
Виссарионович
Виссарионович ответил BenderBender
   66 / 868
сегодня в 19:59
Нет, просто гомофоб.
25процентный клоун
25процентный клоун
   13 / 868
сегодня в 19:35
Противно
vitya valdes
vitya valdes
сегодня в 19:25
Обалденная шутка!
Роналду и без того не знает ни одного из футболистов сборной России (кроме Черышёва), а так и подавно никогда не узнает
BenderBender
BenderBender ответил Виссарионович
   102 / 868
сегодня в 19:24
Ты опытный, нааерное
BenderBender
BenderBender ответил 112910415
   102 / 868
сегодня в 19:23
Зюба, походу. Шут гороховый.
BenderBender
BenderBender
   102 / 868
сегодня в 19:22
Судя по качеству шутки, ее придумал зюба.
112910415
112910415
   72 / 868
сегодня в 19:16
велика Россия, а твиттер сборной ведёт кто попало ...
Zimmer
Zimmer
сегодня в 19:02
Чушь какая-то.
severnyj84
severnyj84
   195 / 868
сегодня в 18:48
Глупая задумка.
grafff
grafff
   471 / 868
сегодня в 18:36
ГЫГЫГЫ
karnager
karnager
   304 / 868
сегодня в 18:29
Португалец сменил только прическу, а Миранчук - скоро страну и ориентацию
Виссарионович
Виссарионович
   66 / 868
сегодня в 18:25
Я бы на месте тех кто делал это изображение не располагал Роналду сзади Миранчука, другими словами гомосека сзади.
averoniy
averoniy
   233 / 868
сегодня в 18:22
Вот Роналду удивится, впереди него неизвестная личность.
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