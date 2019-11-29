Ришарлисон продлил контракт с «Эвертоном»

По информации британских СМИ , бразильский нападающий «Эвертона» Ришарлисон продлил контракт с клубом.

Новое соглашение рассчитано до 2024 года. Главный тренер «ирисок» Марку Силва уже прокомментировал событие:

Над новым соглашением мы работали последние несколько недель. По всем вопросам мы достигли взаимопонимания, он очень важен для нас.

Мы считаем, что он может и дальше повышать свои футбольные навыки и помогать нашей команде выигрывать матч за матчем.