Ришарлисон продлил контракт с «Эвертоном»

По информации британских СМИ, бразильский нападающий «Эвертона» Ришарлисон продлил контракт с клубом.
Новое соглашение рассчитано до 2024 года. Главный тренер «ирисок» Марку Силва уже прокомментировал событие:
Над новым соглашением мы работали последние несколько недель. По всем вопросам мы достигли взаимопонимания, он очень важен для нас.
Мы считаем, что он может и дальше повышать свои футбольные навыки и помогать нашей команде выигрывать матч за матчем.
Отметим, что недавно появлялись слухи об интересе к 22-летнему игроку со стороны МЮ.