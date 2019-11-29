«Астон Вилла» продлила контракт с главным тренером

сегодня, 17:00

Пресс-служба «Астон Виллы» объявила о продлении контракта с главным тренером команды Дином Смитом.

Новое соглашение рассчитано на четыре сезона – до лета 2023 года. Смит уже прокомментировал событие:

Я очень счастлив, что остаюсь в клубе. С нетерпением жду испытаний, чтобы сделать из «Астон Виллы» топ-клуб Премьер-Лиги.

Напомним, что 48-летний специалист возглавил «Астон Виллу» в октябре 2018 года и поднял команду из Чемпионшипа в АПЛ .

В нынешнем сезоне бирмингемские «львы» идут на 15 месте, набрав 14 очков после 13 туров.