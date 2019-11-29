ГлавнаяНовости

«Боруссия М» продлила контракт с Зоммером

сегодня, 17:35

Пресс-служба мёнхенгладбахской «Боруссии» продлила контракт с голкипером Янном Зомером.

Новое соглашение клуба с 30-летним вратарем рассчитано до 30 июня 2023 года. Спортивный директор «жеребят» Макс Эберль прокомментировал событие: 

Янн внес большой вклад в наш успех в последние годы, считаю его одним из лучших вратарей в Европе.

Напомним, что Зоммер защищает ворота «Боруссии» с 2014 года. На его счету 226 матчей за немецкую команду. Отметим, что Янн был признан лучшим футболистом команды по итогам прошлого сезона.

Зоммер

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Челси» продлит контракт с Виллианом
Сегодня, 18:49 Комментарии0
«Астон Вилла» продлила контракт с главным тренером
Сегодня, 17:00 Комментарии2
«Реал» установил невероятно большую сумму отступных в контракте Вальверде
Вчера, 12:29 Комментарии16
Официально«СКА-Хабаровск» расстался с двумя игроками
Вчера, 10:13 Комментарии4
СлухиКьеза отказался продлевать контракт с «Фиорентиной»
27 ноября Комментарии2
«Спортинг» продлил контракт с капитаном Фернандешем
27 ноября ФотоКомментарии3
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100