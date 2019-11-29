«Боруссия М» продлила контракт с Зоммером

сегодня, 17:35

Пресс-служба мёнхенгладбахской «Боруссии» продлила контракт с голкипером Янном Зомером.

Новое соглашение клуба с 30-летним вратарем рассчитано до 30 июня 2023 года. Спортивный директор «жеребят» Макс Эберль прокомментировал событие:

Янн внес большой вклад в наш успех в последние годы, считаю его одним из лучших вратарей в Европе.

Напомним, что Зоммер защищает ворота «Боруссии» с 2014 года. На его счету 226 матчей за немецкую команду. Отметим, что Янн был признан лучшим футболистом команды по итогам прошлого сезона.