Семак вошел в топ-10 тренеров «Зенита» по числу побед

сегодня, 14:25

вошел в топ-10 тренеров «Зенита» по числу побед. Это случилось после домашнего матча 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0)

Топ-10 тренеров «Зенита» по числу побед:

1. Павел Садырин — 125 побед в 262 играх;

2. Юрий Морозов — 121 победа в 323 играх;

3. Лучано Спаллетти — 105 побед в 184 играх;

4. Властимил Петржела — 73 победы в 145 играх;

5. Дик Адвокат — 68 побед в 139 играх;

6. Андре Виллаш-Боаш — 62 победы в 101 игре;

7. Константин Лемешев — 55 побед в 127 играх;

8. Вячеслав Мельников — 53 победы в 117 играх;

9. Герман Зонин — 47 побед в 162 играх;

10. Сергей Семак — 45 побед в 74 играх.

Кроме того, Семак и по многим другим показателям занимает лидирующие позиции. Например, по проценту побед (60,8%) он входит в тройку лидеров, уступая лишь Мирче Луческу (63,4%) и Андре Виллаш-Боашу (61,3%). По проценту набранных очков Сергей Богданович (67,5%) занимает четвертое место, при этом более высокие результаты имеют только иностранные тренеры: Луческу (71,9%), Виллаш-Боаш (71,2%) и Лучано Спаллетти (69,8%).



При Семаке «Зенит» забивает за игру 1,83 мяча, а пропускает 0,98. По обоим этим показателям он, опять же, уступает только Виллаш-Боашу (1,93 — 0,87) и Луческу (1,85 — 0,82).