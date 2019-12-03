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Семак вошел в топ-10 тренеров «Зенита» по числу побед

сегодня, 14:25

Сергей Семак вошел в топ-10 тренеров «Зенита» по числу побед. Это случилось после домашнего матча 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0)

Топ-10 тренеров «Зенита» по числу побед:
1. Павел Садырин — 125 побед в 262 играх;
2. Юрий Морозов — 121 победа в 323 играх;
3. Лучано Спаллетти — 105 побед в 184 играх;
4. Властимил Петржела — 73 победы в 145 играх;
5. Дик Адвокат — 68 побед в 139 играх;
6. Андре Виллаш-Боаш — 62 победы в 101 игре;
7. Константин Лемешев — 55 побед в 127 играх;
8. Вячеслав Мельников — 53 победы в 117 играх;
9. Герман Зонин — 47 побед в 162 играх;
10. Сергей Семак — 45 побед в 74 играх.

Кроме того, Семак и по многим другим показателям занимает лидирующие позиции. Например, по проценту побед (60,8%) он входит в тройку лидеров, уступая лишь Мирче Луческу (63,4%) и Андре Виллаш-Боашу (61,3%). По проценту набранных очков Сергей Богданович (67,5%) занимает четвертое место, при этом более высокие результаты имеют только иностранные тренеры: Луческу (71,9%), Виллаш-Боаш (71,2%) и Лучано Спаллетти (69,8%). 

При Семаке «Зенит» забивает за игру 1,83 мяча, а пропускает 0,98. По обоим этим показателям он, опять же, уступает только Виллаш-Боашу (1,93 — 0,87) и Луческу (1,85 — 0,82). 

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   64 / 1023
сегодня в 15:23
Всё-таки , несмотря на все эти цифры, лучшим тренером "Зенита" всех времён был Павел Садырин.
Antonchik
Antonchik
   126 / 1023
сегодня в 15:21
У свиней другая статистика, кто меньше отработал в команде, тот и топ.
Заполярный
Заполярный ответил EAGinLE
   97 / 1023
сегодня в 15:16
Работы много ещё .
КОНЕЧНО МНОГО, ЕЩЕ ГДЕ ТО , КТО ТО, СОПРОТИВЛЯЕТСЯ, ЕЩЕ НЕ ВСЕ КУПЛЕНО, ЕЩЕ МАЛО ФАРМ КЛУБОВ.

ГАЗ ПРЕМ - МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ.
Заполярный
Заполярный
   97 / 1023
сегодня в 15:09
ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО АДМИН РЕСУРСА, ВИЛКОВСКОГО ВАР, МЕШКОВЫХ, ТО НЕ БЫЛО БЫ И СЕМАКА И ЭТОЙ ТАБЛИЧКИ.
Морозовский
Морозовский
   9 / 1023
сегодня в 15:09
    particular
    particular
       12 / 1023
    сегодня в 15:07
    При всей лояльности руководства, некоторым достижениям и лидерству в чемпе, пожалуй, от него ждали большего...
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
       118 / 1023
    сегодня в 15:04
    А Луческу то по статистике не такой плохой был. Рано убрали старичка, рано, хороший тренер был.
    berda2003
    berda2003
       504 / 1023
    сегодня в 14:59
    почему в списке нет Мюллера? у него лучшие показатели!
    ermak6848
    ermak6848
       218 / 1023
    сегодня в 14:54
    ну так фишка от статистов..
    Завтра Богданыча уволят и стоп результат...
    Морозовский
    Морозовский
       9 / 1023
    сегодня в 14:48
    Семака в этот топ завели за ручку вилковы с ВАРами!
    Литейный 4
    Литейный 4
       3 / 1023
    сегодня в 14:48
    У Богданыча все победы ещё впереди. Удачи ему.
    d_fincher
    d_fincher
       35 / 1023
    сегодня в 14:47
    Садырин.. Зонин... какие имена! И рядом вот это мурло, орущее на судей и покрывающие Кокорина. Тьфу.

    Мешков и Вилков вошли в топ-10 тренеров «Зенита» по числу побед
    spartach n1
    spartach n1
       1 / 1023
    сегодня в 14:42
    Надо физруков бомжей считать до газпрома и вовремя,после о них останутся лишь воспоминания !
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
       375 / 1023
    сегодня в 14:37
    При такой финансовой поддержки не удивительные такие результаты.
    EAGinLE
    EAGinLE
       116 / 1023
    сегодня в 14:28
    Работы много ещё .
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