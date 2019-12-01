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Назван лучший игрок матча «Зенит» - «Спартак»

сегодня, 21:08
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков стал лучшим игроком матча 18-го тура РПЛ со «Спартаком».

32-летний голкипер совершил три сейва в этой встрече. Недавно Кержаков попал в символическую команду пятого тура Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 1000
сегодня в 22:21
Единогласное мнение всех болельщиков страны, что лучший игрок свиней Виталик Мешков. Гыгыгы
Владивосток-2000
Владивосток-2000
   98 / 1000
сегодня в 22:19
А разве свиньи хоть один момент создали?
Регион 68
Регион 68
   655 / 1000
сегодня в 21:58
Беспредел... Единственный гол в матче забил Кутепов, а лучший игрок Кержаков(
post-navigator
post-navigator
   157 / 1000
сегодня в 21:54
Соккер сползает.
Десять лет назад в заголовке бы написали:
"Михаил Кержаков признан лучшим игроком матча".
Пять лет назад:
"Вратарь Зенита признан лучшим игроком матча".
Сегодня:
"Назван лучший игрок матча".
Через пять лет:
"Букмекеры 200 лет скрывали фамилию лучшего игрока матча! Все потеряли дар речи, когда узнали правду!"
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
   535 / 1000
сегодня в 21:46
Михаил-молодец.Очень хорош. Так держать!И не сбавлять оборотов.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   368 / 1000
сегодня в 21:38
Мешков?
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   169 / 1000
сегодня в 21:37
Мишу на ворота в сборную, заслужил.
ABir
ABir
   230 / 1000
сегодня в 21:34
На 50 % лучшим ему стать помогла штанга
Grey33
Grey33
   114 / 1000
сегодня в 21:33
Молодца, Миша!
iri13
iri13
   287 / 1000
сегодня в 21:30
Мишка, Мишка..где твоя улыбка?)))..Молодец!
cska plus
cska plus
   8 / 1000
сегодня в 21:25
Мишаня заслужил!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   193 / 1000
сегодня в 21:23
Странно, я думал Кутепов)
волгoдoн
волгoдoн
   295 / 1000
сегодня в 21:23
А Кержаков почти весь матч был без работы. Возможно приз за то,что остался сухим и придавал уверенности партнерам.
волгoдoн
волгoдoн
   295 / 1000
сегодня в 21:21
рыцарь в железной маске зарешал,он и лучший)
правда предварительно споткнувшись об осиновую ветвь)
Ник Уволен
Ник Уволен
   249 / 1000
сегодня в 21:18
    leopit
    leopit
       122 / 1000
    сегодня в 21:17
    У поросят лучший-Мешков!
    Виссарионович
    Виссарионович
       39 / 1000
    сегодня в 21:17
    Конечно Кержаков, а кто еще?
    А ничего что у Максименко 6 сейвов?
    Морозовский
    Морозовский
       9 / 1000
    сегодня в 21:16
    С какого такого перепуга Мишаня лучший?! Он ваащщще ничЁ не делал все 90 минут!
    nubom
    nubom
       115 / 1000
    сегодня в 21:13
    Мишенька Кержаков талисман Зенита!
    anfield1984
    anfield1984 ответил Лаутаро Мартинес
       141 / 1000
    сегодня в 21:12
    Там Лион зарядили не слабо, они народному достоянию весь матч в руки навешивали.
    протон1
    протон1
    сегодня в 21:11
    он в анжи играл
    Лаутаро Мартинес
    Лаутаро Мартинес
       3 / 1000
    сегодня в 21:10
    Лиону уважуха! Если бы не орсатто, пробили бы его раз 8!
    Charismatic
    Charismatic
       92 / 1000
    сегодня в 21:09
      Питер Ман
      Питер Ман
         32 / 1000
      сегодня в 21:09
      В составе федунятника лучший - Мешков, потом Кутепинью
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