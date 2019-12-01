Назван лучший игрок матча «Зенит» - «Спартак»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков стал лучшим игроком матча 18-го тура РПЛ со «Спартаком».
32-летний голкипер совершил три сейва в этой встрече. Недавно Кержаков попал в символическую команду пятого тура Лиги чемпионов.
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков стал лучшим игроком матча 18-го тура РПЛ со «Спартаком».
32-летний голкипер совершил три сейва в этой встрече. Недавно Кержаков попал в символическую команду пятого тура Лиги чемпионов.
Десять лет назад в заголовке бы написали:
"Михаил Кержаков признан лучшим игроком матча".
Пять лет назад:
"Вратарь Зенита признан лучшим игроком матча".
Сегодня:
"Назван лучший игрок матча".
Через пять лет:
"Букмекеры 200 лет скрывали фамилию лучшего игрока матча! Все потеряли дар речи, когда узнали правду!"
Десять лет назад в заголовке бы написали:
"Михаил Кержаков признан лучшим игроком матча".
Пять лет назад:
"Вратарь Зенита признан лучшим игроком матча".
Сегодня:
"Назван лучший игрок матча".
Через пять лет:
"Букмекеры 200 лет скрывали фамилию лучшего игрока матча! Все потеряли дар речи, когда узнали правду!"
правда предварительно споткнувшись об осиновую ветвь)
правда предварительно споткнувшись об осиновую ветвь)
А ничего что у Максименко 6 сейвов?
А ничего что у Максименко 6 сейвов?