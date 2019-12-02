Болельщики ЦСКА выбрали лучшего игрока в ноябре

Завершилось голосование по выбору лучшего игрока ЦСКА в ноябре.
Победу одержал полузащитник Никола Влашич. На втором месте расположился Игорь Акинфеев, на третьей позиции - Марио Фернандес.
Напомним, что ранее Влашич забил лучший гол ноября в РПЛ.
Завершилось голосование по выбору лучшего игрока ЦСКА в ноябре.
Победу одержал полузащитник Никола Влашич. На втором месте расположился Игорь Акинфеев, на третьей позиции - Марио Фернандес.
Напомним, что ранее Влашич забил лучший гол ноября в РПЛ.
В декабре осталось подтвердить. Удачи.
В декабре осталось подтвердить. Удачи.