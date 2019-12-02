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Болельщики ЦСКА выбрали лучшего игрока в ноябре

сегодня, 17:15

Завершилось голосование по выбору лучшего игрока ЦСКА в ноябре.

Победу одержал полузащитник Никола Влашич. На втором месте расположился Игорь Акинфеев, на третьей позиции - Марио Фернандес.

Напомним, что ранее Влашич забил лучший гол ноября в РПЛ.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
   155 / 1012
сегодня в 18:13
Наверное правильный расклад.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   495 / 1012
сегодня в 18:01
Заслуженно.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил time out
   14 / 1012
сегодня в 17:54
Вот эта тройка и тянет коней. Но скоро распадется. Папа Гинер на бабло поменяет двух а третий уйдет в дом престарелых. И можно будет мутную контору, со странным названием "армейцы", закрывать.
Скорее у Федуна терпение лопнет! Вон Цорном уже недоволен, на ковер вызывал. Так , что скорее вы самоликвидируетесь!!!
cska plus
cska plus
   8 / 1012
сегодня в 17:44
В ноябре все лучшие а Никола лучший из лучших.
time out
time out ответил Leha-ha50
   56 / 1012
сегодня в 17:41
Эта тройка только местами меняется!!! Заслуженно!!!
Вот эта тройка и тянет коней. Но скоро распадется. Папа Гинер на бабло поменяет двух а третий уйдет в дом престарелых. И можно будет мутную контору, со странным названием "армейцы", закрывать.
ermak6848
ermak6848
   168 / 1012
сегодня в 17:39
остаётся только порадоваться за Николу!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   66 / 1012
сегодня в 17:34
Заслуженно победил Никола. !
В декабре осталось подтвердить. Удачи.
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес
   4 / 1012
сегодня в 17:25
Ну теперь влашыча выгонят из команды. Самого дыркинфеева обогнал. Нельзя священного петуха превосходить.
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 1012
сегодня в 17:23
Эта тройка только местами меняется!!! Заслуженно!!!
sihafazatron
sihafazatron
   29 / 1012
сегодня в 17:22
такое чувство, что в цска всего 3 игрока играют(
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