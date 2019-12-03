Моратти: «Мартинес показывает, что у него есть большой потенциал»

сегодня, 22:05

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти высказался о форварде «черно-синих» .

Сейчас он играет внушительно и оставляет впечатление растущего футболиста. В прошлом розыгрыше чемпионата он выступал так же. Мы знали, что у Мартинеса был большой потенциал, но никто не ожидал, что он вот так «взорвется», и он показывает, что у него до сих пор есть большой потенциал.

Отметим, что своей игрой за «Интер» Мартинес привлек внимание нескольких европейских грандов. В частности, сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Барселоны». Вместе с тем недавно стало известно, что «Интер» не намерен продавать игрока в ближайшее время.