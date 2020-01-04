«Барселона»: «Месси готов забивать еще больше голов в 2020 году!»

«Барселона» опубликовала видео с тренировки нападающего команды Лионеля Месси, где форвард забивает гол.
«Месси уже готов к еще большему количеству голов в 2020 году!» — комментирует форму футболиста пресс-служба клуба.
«Барселона» опубликовала видео с тренировки нападающего команды Лионеля Месси, где форвард забивает гол.
«Месси уже готов к еще большему количеству голов в 2020 году!» — комментирует форму футболиста пресс-служба клуба.
Если посмотреть кому забил Месси больше Реалу или Осасуне, то ответ будет Реалу! Как ты неуважительно отзываешься о своём клубе.
Севилья, Атлетико, Валенсия, Реал это как раз те клубы которым Месси забивает больше всего.
Когда начнёшь в футболе разбираться?
Если посмотреть кому забил Месси больше Реалу или Осасуне, то ответ будет Реалу! Как ты неуважительно отзываешься о своём клубе.
Севилья, Атлетико, Валенсия, Реал это как раз те клубы которым Месси забивает больше всего.
Когда начнёшь в футболе разбираться?
Этот клубик небось нг не всю команду а только его поздравила) про болел вообще молчу.
Этот клубик небось нг не всю команду а только его поздравила) про болел вообще молчу.
король выходит на охоту((
ХРЮ
АХАХАХАХ
король выходит на охоту((
ХРЮ
АХАХАХАХ