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«Барселона»: «Месси готов забивать еще больше голов в 2020 году!»

сегодня, 14:48

«Барселона» опубликовала видео с тренировки нападающего команды Лионеля Месси, где форвард забивает гол.

«Месси уже готов к еще большему количеству голов в 2020 году!» — комментирует форму футболиста пресс-служба клуба. 

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Sunny.
Sunny.
сегодня в 16:35
всегда а форме -всегда готов клепать
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:32
мечтать не вредно много забивать голов, но как шнурки на бутсах завяжет, то так и получится..
Байкал-38
Байкал-38 ответил Gelious
сегодня в 16:15
Осасуны сжались от страха
Ты Реал называешь Осасунами?
Если посмотреть кому забил Месси больше Реалу или Осасуне, то ответ будет Реалу! Как ты неуважительно отзываешься о своём клубе.
Севилья, Атлетико, Валенсия, Реал это как раз те клубы которым Месси забивает больше всего.
Когда начнёшь в футболе разбираться?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:12
Посмотрим. Главное , чтоб без травм.
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 16:10
И что еще ждать от больного с льготами по гормонам?
Don trambon
Don trambon
сегодня в 15:56
Стыдно то как...

Этот клубик небось нг не всю команду а только его поздравила) про болел вообще молчу.
beefs
beefs
сегодня в 15:55
Сомневаюсь, пик пройден...
Apsny
Apsny ответил Gelious
сегодня в 15:46
Осасуны сжались от страха
Реалка для него как Осасунка).
cska plus
cska plus
сегодня в 15:34
Решили за гнома решают.
abramjan
abramjan
сегодня в 15:31
Не зря с суаресом на курсы дайвинга к Неймару ездил)))
dimagas2
dimagas2
сегодня в 15:24
Главное про очередное повышение З\П не забыть)))
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
сегодня в 15:17
в 2020 мося предсказуемо останется без Ла Лиги, вылетит из кубка Америки, ЛЧ и кубка Испании
ГНИДЫ
ГНИДЫ
сегодня в 15:07
бетисы осасуны леванты вальядолиды готовтесь!
король выходит на охоту((
ХРЮ
АХАХАХАХ
drug01
drug01
сегодня в 15:06
Это только слова
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 15:00
секта ордена заднеприводного португалина готова к новым возгораниям)
Gelious
Gelious
сегодня в 14:53
Осасуны сжались от страха
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