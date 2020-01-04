Эмерсон близок к переходу в «Ювентус» в январе

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По информации итальянских СМИ , «Ювентус» намерен приобрести защитника «Челси» Эмерсона.

Туринцы уже провели переговоры с представителями 25-летнего игрока и попробуют подписать его в январе, так как сам Эмерсон хочет получать полноценную игровую практику перед Евро-2020.

Одним из вариантов является аренда с обязательством выкупа. Однако, «Ювентус» намерен провести полноценный трансфер в июне и постарается включить эту опцию в соглашение с лондонцами.

Отмечается, что «синие» готовы продать футболиста. Также, по слухам, на итальянца претендует «Интер».