Эмерсон близок к переходу в «Ювентус» в январе

По информации итальянских СМИ, «Ювентус» намерен приобрести защитника «Челси» Эмерсона.
Туринцы уже провели переговоры с представителями 25-летнего игрока и попробуют подписать его в январе, так как сам Эмерсон хочет получать полноценную игровую практику перед Евро-2020.
Одним из вариантов является аренда с обязательством выкупа. Однако, «Ювентус» намерен провести полноценный трансфер в июне и постарается включить эту опцию в соглашение с лондонцами.
Отмечается, что «синие» готовы продать футболиста. Также, по слухам, на итальянца претендует «Интер».
В текущем сезоне Эмерсон провел за «Челси» 12 матчей в АПЛ.