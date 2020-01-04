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Эмерсон близок к переходу в «Ювентус» в январе

сегодня, 20:54

По информации итальянских СМИ, «Ювентус» намерен приобрести защитника «Челси» Эмерсона.

Туринцы уже провели переговоры с представителями 25-летнего игрока и попробуют подписать его в январе, так как сам Эмерсон хочет получать полноценную игровую практику перед Евро-2020.

Одним из вариантов является аренда с обязательством выкупа. Однако, «Ювентус» намерен провести полноценный трансфер в июне и постарается включить эту опцию в соглашение с лондонцами.

Отмечается, что «синие» готовы продать футболиста. Также, по слухам, на итальянца претендует «Интер».

В текущем сезоне Эмерсон провел за «Челси» 12 матчей в АПЛ.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответил Евгений Макрушин
сегодня в 21:50
По моему мнению,если Ювентусу и стоит рассматривать игроков Челси,то это только молодых талантов вроде Абрахама.Все остальные не уровень амбиций Юве.
25 лет это считай молодой)))до 30 в принципе всех можно брать
juvenale
juvenale
сегодня в 21:49
Понятно, что у Юве шлак на флангах и тот же Сандро деградировал ужасно,но брать лавочника Челси..... да и кресты вроде рвал...в общем типичный клиент для Юве
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил dimagas2
сегодня в 21:42
Для меня,разница между 22 и 25 годами существенна,не космическая,но существенная
dimagas2
dimagas2 ответил Евгений Макрушин
сегодня в 21:23
По моему мнению,если Ювентусу и стоит рассматривать игроков Челси,то это только молодых талантов вроде Абрахама.Все остальные не уровень амбиций Юве.
А 25 это что уж так критично?При условии что Абрахаму уже 22.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил dimagas2
сегодня в 21:20
По моему мнению,если Ювентусу и стоит рассматривать игроков Челси,то это только молодых талантов вроде Абрахама.Все остальные не уровень амбиций Юве.
ГНИДЫ
ГНИДЫ
сегодня в 21:04
В вентус-кабинет весь ШЛАК люди скидывают((хаахха
dimagas2
dimagas2 ответил Евгений Макрушин
сегодня в 21:02
Ещё одна будущая звезда Юве из АПЛ,такой же как Ремзи и Джан....)
Спорно,Эмерсон не плох,правда Лэмпард его не сильно жалует.Возможно он хочет всю бразило-испанскю братву убрать
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 20:57
Ещё одна будущая звезда Юве из АПЛ,такой же как Ремзи и Джан....)
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