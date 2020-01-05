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Ибрагимович: «Хочу видеть на матче 70 тысяч зрителей, иначе не буду играть»

сегодня, 13:42
МиланЛоготип футбольный клуб Милан-:-Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)СампдорияЗавтра в 17:00 Не начался

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович в беседе с Corriere della Sera пошутил насчет количества зрителей на завтрашнем матче Серии А против «Сампдории».

Сколько зрителей ожидается на «Сан-Сиро» завтра? 60 тысяч? Я хочу видеть как минимум 70 тысяч, иначе я не буду играть.

Вероятно, Ибрагимович начнет поединок против «Сампдории» с первых минут. Это будет его первый официальный матч после возвращения в «Милан». Ранее нападающий сыграл за «красно-черных» в товарищеской встрече и отметился голом.

Напомним, что Ибрагимович выступал за «Милан» в 2010-2012 годах. В составе команды он выиграл чемпионат Италии в 2011-м.

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ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 14:04
Пока ажиотаж есть будет много болельщиков.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:04
Скупить все билеты и раздать бесплатно, вот и решение всех проблем.
An Jo
An Jo
сегодня в 13:59
Ахахаха.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 13:47
Видимо играть не будет)))
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 13:43
Ростов может гарантировать только 35 000 ))
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