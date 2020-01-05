Индзаги: «„Лацио“ постарается продолжить победную серию»

Главный тренер «Лацио» прокомментировал победу на последних минутах над «Брешией» в матче 18-го тура Серии А.

Команда верила до конца. Мы знали, что сегодня будет трудно, «Брешиа» хорошо подготовилась и даже отказалась от отпуска во время перерыва, чтобы дополнительно поработать перед матчем.

Это правда, что мы могли бы сыграть лучше во втором тайме, особенно против 10 человек, но «Брешиа» боролась изо всех сил. Мы должны проанализировать гол, который мы пропустили, потому что его можно было избежать, и работать над улучшением наших недостатков.

Наша первостепенная цель состоит в том, чтобы просто улучшаться каждый день. Люди действительно ожидают от нас большего со всеми этими победами и двумя трофеями за пять месяцев, и мы тоже это понимаем, поэтому мы готовы взять на себя дополнительную ответственность.

Мы постараемся продолжить эту победную серию, а также хотим пробиться в Лигу чемпионов.