«Айнтрахт» – «Боруссия» М: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1771016348

вчера, 23:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Айнтрахт» – «Боруссия» М, который состоится 14 февраля 2026 года.

«Айнтрахт»

Команда из Франкфурта очень давно не выигрывает и ждет новых свершений уже с другим главным тренером. На данный момент «Айнтрахт» располагается на восьмом месте с 28 баллами и на восемь пунктов отстает от зоны еврокубков. В игре с таким же нестабильным и слабым ныне соперником у хозяев есть шанс перезапустить сезон и вернуться в борьбу за более высокие места.

6 февраля «Айнтрахт» сыграл вничью с «Унион Берлин» (1:1), а 31 января команда уступила на своем поле «Байеру» (1:3).

«Боруссия» М

«Боруссия» М также не радует победами своих болельщиков, ведь последнюю они видели еще 11 января. Команда идет на 12 месте с 22 баллами и не должна сильно расслабляться, ведь зону вылета она опережает лишь на три балла. В игре в Франкфурте гости рассчитывают воспользоваться кризисом соперника и попробовать одержать редкую, но важную победу, которая наверняка поднимет их повыше в турнирной таблице.

7 февраля «Боруссия» М сыграла вничью с «Байером» (1:1), а 31 января поделила очки с «Вердером» (1:1).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Айнтрахт» — 1.95

Ничья – 3.65

Победа «Боруссия» М – 3.75

Статистика

«Айнтрахт» не может выиграть уже девять поединков подряд во всех турнирах

«Боруссия» М проиграла пять из десяти последних встреч на выезде

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Айнтрахт», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.95. Хозяева имеют проблемы с результатами, но учитывая нынешние выступления соперника, «Айнтрахт» обязан набирать три очка в домашней встрече.