«Айнтрахт» – «Боруссия» М: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Айнтрахт» – «Боруссия» М, который состоится 14 февраля 2026 года.
«Айнтрахт»
Команда из Франкфурта очень давно не выигрывает и ждет новых свершений уже с другим главным тренером. На данный момент «Айнтрахт» располагается на восьмом месте с 28 баллами и на восемь пунктов отстает от зоны еврокубков. В игре с таким же нестабильным и слабым ныне соперником у хозяев есть шанс перезапустить сезон и вернуться в борьбу за более высокие места.
6 февраля «Айнтрахт» сыграл вничью с «Унион Берлин» (1:1), а 31 января команда уступила на своем поле «Байеру» (1:3).
«Боруссия» М
«Боруссия» М также не радует победами своих болельщиков, ведь последнюю они видели еще 11 января. Команда идет на 12 месте с 22 баллами и не должна сильно расслабляться, ведь зону вылета она опережает лишь на три балла. В игре в Франкфурте гости рассчитывают воспользоваться кризисом соперника и попробовать одержать редкую, но важную победу, которая наверняка поднимет их повыше в турнирной таблице.
7 февраля «Боруссия» М сыграла вничью с «Байером» (1:1), а 31 января поделила очки с «Вердером» (1:1).
Котировки БК Pinnacle 888
- Победа «Айнтрахт» — 1.95
- Ничья – 3.65
- Победа «Боруссия» М – 3.75
Статистика
- «Айнтрахт» не может выиграть уже девять поединков подряд во всех турнирах
- «Боруссия» М проиграла пять из десяти последних встреч на выезде
- Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Айнтрахт», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.95. Хозяева имеют проблемы с результатами, но учитывая нынешние выступления соперника, «Айнтрахт» обязан набирать три очка в домашней встрече.