«Пиза» – «Милан»: прогноз и ставки на матч Серии А

Представляем обзор линии букмекеров и вариант для ставки на матч Серии А «Пиза» – «Милан», который состоится 13 февраля 2026 года.
«Пиза»
«Пиза» не может победить в чемпионате уже 10 матчей подряд, что является большой проблемой. Клуб идет на 19 мете с 15 баллами и отстает на шесть пунктов от 17 безопасной позиции. Возможно, игроки проявили бы себя лучше играя в покер на pokerplanets за столом, но им придется выходить на футбольное поле против одного из лидеров Серии А с призрачными шансами на успех.
6 февраля «Пиза» сыграла вничью с «Вероной» (0:0), а 31 января проиграла на своем поле с «Сассуоло» (1:3).
«Милан»
«Милан» делает все возможное, чтобы догнать «Интер», но пока это задача не очень выполняется. «Красно-черные» занимают вторую строчку в Серии А и набрали 50 баллов, отставая от «Интера» на восемь пунктов. Тем не менее, игра с «Пизой» и победа в этом поединке помогла бы гостям сократить отставание до пяти пунктов при одинаковом количестве сыгранных поединков.
3 февраля «Милан» обыграл на выезде «Болонью» (3:0), а 25 января команда сыграла с «Ромой» (1:1).
Котировки букмекеров
- Победа «Пиза» – 6.1
- Ничья – 3.95
- Победа «Милан» – 1.63
Статистика
- Пять матчей из десяти последних «Пизы» завершились вничью при пяти поражениях
- «Милан» не проигрывает уже пять выездных поединков подряд
- «Пиза» проиграла два из трех последних матчей «Милану» при одной ничьей
Прогноз
Поставить на победу «Милана» предлагаем по коэффициенту 1.63. «Пиза» выглядит не лучшим образом и вряд ли сможет создать конкуренцию мотивированному «Милану», который находится в отличной форме.