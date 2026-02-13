«Пиза» – «Милан»: прогноз и ставки на матч Серии А

1770975083

сегодня, 12:31

Представляем обзор линии букмекеров и вариант для ставки на матч Серии А «Пиза» – «Милан», который состоится 13 февраля 2026 года.

«Пиза»

«Пиза» не может победить в чемпионате уже 10 матчей подряд, что является большой проблемой. Клуб идет на 19 мете с 15 баллами и отстает на шесть пунктов от 17 безопасной позиции. Возможно, игроки проявили бы себя лучше играя в покер на pokerplanets за столом, но им придется выходить на футбольное поле против одного из лидеров Серии А с призрачными шансами на успех.

6 февраля «Пиза» сыграла вничью с «Вероной» (0:0), а 31 января проиграла на своем поле с «Сассуоло» (1:3).

«Милан»

«Милан» делает все возможное, чтобы догнать «Интер», но пока это задача не очень выполняется. «Красно-черные» занимают вторую строчку в Серии А и набрали 50 баллов, отставая от «Интера» на восемь пунктов. Тем не менее, игра с «Пизой» и победа в этом поединке помогла бы гостям сократить отставание до пяти пунктов при одинаковом количестве сыгранных поединков.

3 февраля «Милан» обыграл на выезде «Болонью» (3:0), а 25 января команда сыграла с «Ромой» (1:1).

Котировки букмекеров

Победа «Пиза» – 6.1

Ничья – 3.95

Победа «Милан» – 1.63

Статистика

Пять матчей из десяти последних «Пизы» завершились вничью при пяти поражениях

«Милан» не проигрывает уже пять выездных поединков подряд

«Пиза» проиграла два из трех последних матчей «Милану» при одной ничьей

Прогноз

Поставить на победу «Милана» предлагаем по коэффициенту 1.63. «Пиза» выглядит не лучшим образом и вряд ли сможет создать конкуренцию мотивированному «Милану», который находится в отличной форме.