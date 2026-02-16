«Динамо» и «Урал» провели между собой два матча за день, одержав по победе

Московское «Динамо» и «Урал» провели 16 февраля два контрольных матча на зимних сборах.
Сначала победили уральцы 2:1, а затем с таким же счетом выиграли москвичи.
В первой игре за «Динамо» забил Эль Мехди Маухуб, во второй дубль оформил Иван Сергеев.
где Сергеев сделал дубль. Костя Тюкавин не играл, приболемши.
Это ещё раз вдогонку к вопросу о том, нужны ли Сергеев и Тюкавин на поле одновременно..
Возобновление сезона уже довольно скоро, но по некоторым данным, будет ещё один контрольный матч, подробностей пока нет..
