«Динамо» и «Урал» провели между собой два матча за день, одержав по победе

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 23:51
Динамо пора завоёвывать трофеи.. За всю новейшую историю России за легендарным клубом числится только один — Кубок России сезона 1994/95... Его принес Константин Иванович Бесков. Просто мэтр хотел положить в него серебрянные медали от 1994 года
баск
баск
сегодня в 23:36
В первом случае играли резервные составы обеих команд, во втором- основные,
где Сергеев сделал дубль. Костя Тюкавин не играл, приболемши.
Это ещё раз вдогонку к вопросу о том, нужны ли Сергеев и Тюкавин на поле одновременно..

Возобновление сезона уже довольно скоро, но по некоторым данным, будет ещё один контрольный матч, подробностей пока нет..
