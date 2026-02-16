«Динамо» и «Урал» провели между собой два матча за день, одержав по победе

1771271017

сегодня, 22:43

Московское «Динамо» и «Урал» провели 16 февраля два контрольных матча на зимних сборах.

Сначала победили уральцы 2:1, а затем с таким же счетом выиграли москвичи.

В первой игре за «Динамо» забил , во второй дубль оформил .