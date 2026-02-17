Осимхен обвинил «Наполи» в жестоком обращении

Форвард «Галатасарая» накануне плей-офф ЛЧ в интервью La Gazzetta dello Sport рассказал о конфликте со своим бывшим клубом «Наполи»:

Там обращались со мной как с собакой — «иди туда, иди сюда». После видео в TikTok с моим промахом с пенальти против «Болоньи» меня травил клуб, я подвергся расистским оскорблениям. Удалил фото в их форме — и фанаты отвернулись.

Был джентльменский договор об уходе летом, но обещания не выполнили. Помню, меня звали в «Юве», но Де Лаурентис (президент «Наполи» — прим.) не отпустил. Конте потом хотел меня оставить, но я решил уйти — не хотел быть несчастным.