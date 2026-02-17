Top.Mail.Ru
Осимхен обвинил «Наполи» в жестоком обращении

вчера, 18:25

Форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен накануне плей-офф ЛЧ в интервью La Gazzetta dello Sport рассказал о конфликте со своим бывшим клубом «Наполи»:

Там обращались со мной как с собакой — «иди туда, иди сюда». После видео в TikTok с моим промахом с пенальти против «Болоньи» меня травил клуб, я подвергся расистским оскорблениям. Удалил фото в их форме — и фанаты отвернулись.

Был джентльменский договор об уходе летом, но обещания не выполнили. Помню, меня звали в «Юве», но Де Лаурентис (президент «Наполи» — прим.) не отпустил. Конте потом хотел меня оставить, но я решил уйти — не хотел быть несчастным.

lazzioll
lazzioll
вчера в 20:55, ред.
ну вообще-то кто не знает итальянский футбол, Де Лаурентис именно так и ведет себя. он может говорить о продаже как о золотом браслете или другой вещи прямо при игроке. своеобразный чел. отбитый на корню. второе - фанаты Неаполя - это олицетворение поговорки "от любви до ненависти", но тоже слишком буквальное и отмороженное. одно дело когда Игуаин уходил в Ювентус, но совсем другое когда Витек не забил там пеналь. тоже альтернативно одаренные там на трибунах.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:45, ред.
то видео на само деле мерзкое.
да, Виктор не забил пенальти, с кем не бывает?
это не тот повод так отпускать и травить игрока своей команды.
обычно удел хейтеров или конкурентов, но не клуба своего.
и что теперь он должен думать и говорить?
да, злопамятный, и не забудет и это сильно скажется на мотивации когда Галатасарай и Наполи пересекутся)))
надеюсь. Юве сильно не достанется сегодня.
STVA 1
STVA 1 ответ Nick Ch (раскрыть)
вчера в 20:25
Да они просто заставляли брать его эти млн)))) Он не хотел но его заставили))
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 19:55
Ещё одна профессиональная жертва… Обращались с ним «как с собакой», требовали чего-то… Собакам не платят миллионы зарплаты.
112910415
112910415
вчера в 19:42
сложная штука жизнь ...
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:10, ред.
Надеюсь у Виктора обида осталась только на фк Наполи и его болельщиков, а не на весь итальянский футбол. В прочем сегодня можно получить ответ на этот вопрос, посмотрев, как он будет выражать свои возможные обиды на них через игру в матче Лиги чемпионов Галатасарая с Ювентусом.
Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral
вчера в 19:04
Удивительно, парень столько полезного сделал для Наполи, а с ним так разговаривали... А возможно, просто впечатлительный и воспринимал не всегда адекватно. Но конечно, обида за не полученного Лучшего игрока Серии А однозначно запала в душу. Лучший по всем показателям форвард, лидер Наполи в атаке, остался без заслуженной награды. Вообще, сейчас, после ухода из Наполи уже можно было бы не вспоминать про прошлые обиды. Талантливый форвард, техничный. Не смотрю все игры турецкого чемпионата, но после КА, мне он не очень понравился.
И всё равно, пусть ему повезёт!!!
rx4h7nrhx53s
rx4h7nrhx53s
вчера в 18:35
Каждый выбирает где лучше, правильно что терпеть не стал
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:28
Похоже его Вини укусил)))
