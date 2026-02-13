«Ренн» – «ПСЖ»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ренн» – «ПСЖ», который состоится 13 февраля 2026 года.
«Ренн»
«Ренн» в последнее время снова «забуксовал» и проигрывает матч за матчем. Коллектив опустился на шестое место с 31 баллом и от зоны Лиги чемпионов отстает на восемь пунктов. В домашней игре с «ПСЖ» у хозяев вряд ли будет много шансов, чтобы создать серьезные проблемы столичной команде, однако своими возможностями хозяева наверняка воспользуются, если таковые будут возникать.
7 февраля «Ренн» проиграл на выезде «Лансу» (1:3), а третьего числа проиграл на выезде «Марселю» (0:3).
«ПСЖ»
«ПСЖ» в последнее время редко допускает осечки, поэтому команда является большим фаворитом в этой встрече с кризисным «Ренном». Коллектив практически не имеет отрыва в Лиге 1 и лишь на два пункта опережает «Ланс». Вряд ли встреча для гостей будет совсем легкой, но максимум во второй половине класс парижан должен сказаться на футбольном поле и повлиять на результат.
8 февраля «ПСЖ» обыграл «Марсель» (5:0), а первого числа одержал тяжелую победу над «Страсбуром» (2:1).
Котировки БК Pinnacle888
- Победа «Ренн» – 6.5
- Ничья – 5.2
- Победа «ПСЖ» – 1.42
Статистика
- «Ренн» проиграл четыре поединка подряд в чемпионате Франции
- «ПСЖ» выиграл шесть из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах
- Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «ПСЖ» с форой (-1.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.42. Чемпион Франции находится в хорошей физической форме и сможет одержать уверенную победу в гостях.