«Ренн» – «ПСЖ»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ренн» – « ПСЖ », который состоится 13 февраля 2026 года.

«Ренн»

«Ренн» в последнее время снова «забуксовал» и проигрывает матч за матчем. Коллектив опустился на шестое место с 31 баллом и от зоны Лиги чемпионов отстает на восемь пунктов. В домашней игре с « ПСЖ » у хозяев вряд ли будет много шансов, чтобы создать серьезные проблемы столичной команде, однако своими возможностями хозяева наверняка воспользуются, если таковые будут возникать.

7 февраля «Ренн» проиграл на выезде «Лансу» (1:3), а третьего числа проиграл на выезде «Марселю» (0:3).

« ПСЖ »

« ПСЖ » в последнее время редко допускает осечки, поэтому команда является большим фаворитом в этой встрече с кризисным «Ренном». Коллектив практически не имеет отрыва в Лиге 1 и лишь на два пункта опережает «Ланс». Вряд ли встреча для гостей будет совсем легкой, но максимум во второй половине класс парижан должен сказаться на футбольном поле и повлиять на результат.

8 февраля « ПСЖ » обыграл «Марсель» (5:0), а первого числа одержал тяжелую победу над «Страсбуром» (2:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победа «Ренн» – 6.5

Ничья – 5.2

Победа « ПСЖ » – 1.42

Статистика

«Ренн» проиграл четыре поединка подряд в чемпионате Франции

« ПСЖ » выиграл шесть из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

Прогноз