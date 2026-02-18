Top.Mail.Ru
Дембеле травмировался в матче против «Монако»

сегодня, 00:00
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Форвард ПСЖ Усман Дембеле сумел провести только 26 минут матча плей-офф Лиги чемпионов против «Монако». В середине первого тайма обладатель «Золотого мяча» покинул поле из-за травмы.

Участие Дембеле в игре изначально было под вопросом.

Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 01:26, ред.
"Уровень" Монако, если ПСЖ побеждает без вратаря и Дембеле.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:58
так зачем в старте Усмана, если с здоровьем проблемы?!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 