Дембеле травмировался в матче против «Монако»

Форвард ПСЖ Усман Дембеле сумел провести только 26 минут матча плей-офф Лиги чемпионов против «Монако». В середине первого тайма обладатель «Золотого мяча» покинул поле из-за травмы.
Участие Дембеле в игре изначально было под вопросом.
|Монако2 : 3Пари Сен-Жермен
|Матч завершен
