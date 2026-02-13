«Боруссия» Дортмунд – «Майнц»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770975307

сегодня, 12:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд – «Майнц», который состоится 13 февраля 2026 года.

«Боруссия» Дортмунд

«Желто-черные» почувствовали возможность догнать «Баварию» и сейчас максимально мотивированы на результат. «Боруссия» Дортмунд занимает второе место в Бундеслиге с 48 баллами и проигрывает лидеру шесть пунктов. В игре с «Майнцом» у хозяев есть все шансы набрать три очка и продолжить гонку, однако и соперника недооценивать не стоит, ведь он борется за выживание и цепляется за каждый шанс в отдельной игре.

7 февраля «Боруссия» Дортмунд обыграла на выезде «Вольфсбург» (2:1), а первого числа справилась с «Хайденхаймом» (3:2).

«Майнц»

«Майнцем» могут гордиться болельщики, ведь команда нашла в себе силы и стала регулярно набирать очки, что привело к выходу из зоны вылета. Сейчас коллектив находится на 14 месте с 21 баллом и стремится подниматься с каждым баллом все выше. В игре на выезде с «Боруссией» Дортмунд гости будут играть вторым номером, но отбирать очки у этого соперника они умеют и постараются осуществить это в очередной раз.

7 февраля «Майнц» обыграл на своем поле «Аугсбург» (2:0), а 31 января одолел на выезде «РБ Лейпциг» (2:1).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Боруссия» Дортмунд – 1.58

Ничья – 4.4

Победа «Майнц» – 5.2

Статистика

«Боруссия» Дортмунд выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять последних выездных поединков «Майнца» завершились исходом «обе забьют»

Команды обменялись двумя победами в четырех последних встречах между собой

Прогноз

Поставить на победу «Боруссии» Дортмунд, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.58. Предполагаем, что обе команды смогут отличиться, но победу одержат более сильные по составу хозяева.