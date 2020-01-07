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«Реал» заключит с 17-летним Рейньером контракт на 6,5 лет

сегодня, 15:44

По информации испанских СМИ, полузащитник «Фламенго» Рейньер скоро станет игроком мадридского «Реала».

Сообщается, что практически все детали трансфера улажены, остались незначительные моменты. Соглашение 17-летнего игрока с мадридским клубом будет рассчитан на 6,5 лет. Заплатят «сливочные» за юного таланта 30 миллионов евро, из которых 24 миллиона получит «Фламенго», 3 миллиона – семья футболиста, еще 3 миллиона – достанутся агенту.

«Реал» намерен заиграть Рейньера в резервной команде – «Кастилье».

Отметим, что сам игрок недавно прокомментировал информацию о скором переходе.

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ДСА
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