«Лечче» и «Брешиа» претендуют на хавбека «Кальяри» Дейолу

сегодня, 15:11

Полузащитник «Кальяри» стал целью сразу двух клубов Серии А.

По информации источника, к соглашению по трансферу 24-летнего хавбека пришел «Лечче», готовый взять в аренду футболиста с правом выкупа летом 2020 года.

Однако, «салентианцы» до сих пор не смогли согласовать условия контракта с самим игроком. При этом, заинтересованность в покупке Алессандро проявляет «Брешиа», готовая предложить ему выгодный контракт.

В текущем сезоне Дейола провел 15 матчей, но результативными действиями не отметился.

Тем временем известно, что состав «Кальяри» может пополнить защитник «Наполи».