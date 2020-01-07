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«Лечче» и «Брешиа» претендуют на хавбека «Кальяри» Дейолу

сегодня, 15:11

Полузащитник «Кальяри» Алессандро Дейола стал целью сразу двух клубов Серии А.

По информации источника, к соглашению по трансферу 24-летнего хавбека пришел «Лечче», готовый взять в аренду футболиста с правом выкупа летом 2020 года.

Однако, «салентианцы» до сих пор не смогли согласовать условия контракта с самим игроком. При этом, заинтересованность в покупке Алессандро проявляет «Брешиа», готовая предложить ему выгодный контракт.

В текущем сезоне Дейола провел 15 матчей, но результативными действиями не отметился.

Тем временем известно, что состав «Кальяри» может пополнить защитник «Наполи».

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