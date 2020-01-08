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Мельгарехо: «Посмотрим, удастся ли достичь договорённости со „Спартаком“»

сегодня, 08:05

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо поделился планами относительно своего будущего в московском клубе.

У меня осталось ещё шесть месяцев по контракту. Когда вернусь в расположение клуба, нам надо обговорить ситуацию с продлением. Говорилось, что «Спартак» хочет продлить контракт, но и я должен согласиться. Посмотрим, удастся ли нам достичь договорённости.

В текущем сезоне 29-летний хавбек сыграл в 11 матчах РПЛ. На его счету один забитый мяч.

Отметим, что генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что будущее Мельгарехо зависит от итогов зимних сборов.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:54
Будущее всей команды "Спартак" довольно туманно.
cska plus
cska plus
сегодня в 08:47
Скоро будут призрачными будущее федуна.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 08:36
Беги следующий сезон ФНЛ))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:20
А будущее Цорна от чего нибудь зависит???
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