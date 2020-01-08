Мельгарехо: «Посмотрим, удастся ли достичь договорённости со „Спартаком“»

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо поделился планами относительно своего будущего в московском клубе.
У меня осталось ещё шесть месяцев по контракту. Когда вернусь в расположение клуба, нам надо обговорить ситуацию с продлением. Говорилось, что «Спартак» хочет продлить контракт, но и я должен согласиться. Посмотрим, удастся ли нам достичь договорённости.
В текущем сезоне 29-летний хавбек сыграл в 11 матчах РПЛ. На его счету один забитый мяч.
Отметим, что генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что будущее Мельгарехо зависит от итогов зимних сборов.