Зидан: «Йович забьёт ещё много голов»

Наставник «Реала» Зинедин Зидан в преддверии полуфинального матча Суперкубка Испании против «Валенсии» высказал мнение о нападающем «сливочных» Луке Йовиче.
Несмотря на потери [Бэйла, Бензема и Азара], настроение позитивное.
У нас большая скамейка, и проявить себя могут другие игроки. Йович – очевидный вариант [на этот матч]. Это будущее [«Реала»]. Нужно сохранять спокойствие в отношении него, ведь Лука набирается опыта. Этот парень очень хочет учиться. Он очень хорош и забьёт ещё много голов. Мы поддерживаем его и должны сохранять спокойствие.
Ранее сообщалось, что «Реал» планирует включить Йовича в сделку по приобретению форварда «Лейпцига» Тимо Вернера.