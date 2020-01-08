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Зидан: «Йович забьёт ещё много голов»

сегодня, 04:36
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал22:00 Не начался

Наставник «Реала» Зинедин Зидан в преддверии полуфинального матча Суперкубка Испании против «Валенсии» высказал мнение о нападающем «сливочных» Луке Йовиче.

Несмотря на потери [Бэйла, Бензема и Азара], настроение позитивное.

У нас большая скамейка, и проявить себя могут другие игроки. Йович – очевидный вариант [на этот матч]. Это будущее [«Реала»]. Нужно сохранять спокойствие в отношении него, ведь Лука набирается опыта. Этот парень очень хочет учиться. Он очень хорош и забьёт ещё много голов. Мы поддерживаем его и должны сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось, что «Реал» планирует включить Йовича в сделку по приобретению форварда «Лейпцига» Тимо Вернера.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 05:52
Посмотрим
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:24
В"Реале" надо много работать,иначе удачи не видать.
cska plus
cska plus
сегодня в 04:44
Словесная подготовка игрока к матчу.
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