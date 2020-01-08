Зидан: «Йович забьёт ещё много голов»

Наставник «Реала» в преддверии полуфинального матча Суперкубка Испании против «Валенсии» высказал мнение о нападающем «сливочных» .

Несмотря на потери [Бэйла, Бензема и Азара], настроение позитивное.

У нас большая скамейка, и проявить себя могут другие игроки. Йович – очевидный вариант [на этот матч]. Это будущее [«Реала»]. Нужно сохранять спокойствие в отношении него, ведь Лука набирается опыта. Этот парень очень хочет учиться. Он очень хорош и забьёт ещё много голов. Мы поддерживаем его и должны сохранять спокойствие.