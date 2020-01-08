Варан: «Мы сделаем всё, чтобы выиграть Суперкубок»

Защитник «Реала» поделился ожиданиями от полуфинального матча Суперкубка Испании против «Валенсии».

Они многое дают нашей команде, но мы «Реал Мадрид». Мы обладаем большим классом, мы все готовы к борьбе.

Мы отдадим всё, чтобы победить. В футболе нет места оправданиям. Мы настроены хорошо начать этот год и выиграть первый титул.

О проблемах в атаке «Реала»

Мы хорошо играем в обороне и можем улучшить игру в атаке. Мы работаем над этим. Мы хорошо играем и не волнуемся о том, сколько голов забиваем. Нас заботят только победы, а голы придут.

О новом формате Суперкубка

Не имеет значения, какой формат мне нравится больше. Когда есть возможность завоевать трофей, вы должны бороться. Мы профессионалы, и мы подстроимся.