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Варан: «Мы сделаем всё, чтобы выиграть Суперкубок»

сегодня, 03:28
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал22:00 Не начался

Защитник «Реала» Рафаэль Варан поделился ожиданиями от полуфинального матча Суперкубка Испании против «Валенсии».

Об отсутствии Бензема, Бэйла и Азара

Они многое дают нашей команде, но мы «Реал Мадрид». Мы обладаем большим классом, мы все готовы к борьбе.

Мы отдадим всё, чтобы победить. В футболе нет места оправданиям. Мы настроены хорошо начать этот год и выиграть первый титул.

О проблемах в атаке «Реала»

Мы хорошо играем в обороне и можем улучшить игру в атаке. Мы работаем над этим. Мы хорошо играем и не волнуемся о том, сколько голов забиваем. Нас заботят только победы, а голы придут.

О новом формате Суперкубка

Не имеет значения, какой формат мне нравится больше. Когда есть возможность завоевать трофей, вы должны бороться. Мы профессионалы, и мы подстроимся.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:18
Шансы у "Реала" повыше чем у остальных клубов. На сегодняшний он находится в более лучшей форме.
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