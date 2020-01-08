Варан: «Мы сделаем всё, чтобы выиграть Суперкубок»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан поделился ожиданиями от полуфинального матча Суперкубка Испании против «Валенсии».
Об отсутствии Бензема, Бэйла и Азара
Они многое дают нашей команде, но мы «Реал Мадрид». Мы обладаем большим классом, мы все готовы к борьбе.
Мы отдадим всё, чтобы победить. В футболе нет места оправданиям. Мы настроены хорошо начать этот год и выиграть первый титул.
О проблемах в атаке «Реала»
Мы хорошо играем в обороне и можем улучшить игру в атаке. Мы работаем над этим. Мы хорошо играем и не волнуемся о том, сколько голов забиваем. Нас заботят только победы, а голы придут.
О новом формате Суперкубка
Не имеет значения, какой формат мне нравится больше. Когда есть возможность завоевать трофей, вы должны бороться. Мы профессионалы, и мы подстроимся.