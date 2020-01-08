Сорин: «Фанаты со всего света ждут от Месси трофея со сборной Аргентины»

Экс-защитник «Барселоны» и сборной Аргентины Хуан Пабло Сорин поделился мнением о своём бывшем партнёре и отметил, что его соотечественнику не хватает серьёзного международного трофея.

К счастью, мне довелось поиграть вместе с ним. Он инопланетянин, нет способа его остановить. Вы видели гол, который он забил «Атлетику» в финале Кубка Испании почти что с позиции правого вингера – просто монстр! Я очень горжусь тем, что был рядом, когда он делал свои первые шаги в сборной.

Надеюсь, вместе с ним мы достигнем результата в большом турнире. Думаю, что не только аргентинцы, но и фанаты со всего света ждут от него какой-нибудь серьёзной победы со сборной.