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Сорин: «Фанаты со всего света ждут от Месси трофея со сборной Аргентины»

сегодня, 07:53

Экс-защитник «Барселоны» и сборной Аргентины Хуан Пабло Сорин поделился мнением о своём бывшем партнёре Лионеле Месси и отметил, что его соотечественнику не хватает серьёзного международного трофея.

К счастью, мне довелось поиграть вместе с ним. Он инопланетянин, нет способа его остановить. Вы видели гол, который он забил «Атлетику» в финале Кубка Испании почти что с позиции правого вингера – просто монстр! Я очень горжусь тем, что был рядом, когда он делал свои первые шаги в сборной.

Надеюсь, вместе с ним мы достигнем результата в большом турнире. Думаю, что не только аргентинцы, но и фанаты со всего света ждут от него какой-нибудь серьёзной победы со сборной.

Напомним, этим летом в Аргентине и Колумбии пройдёт Кубок Америки-2020.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
сегодня в 08:38
Вот только не нужно говорить про фанатов со всего света ,Аргентинский Лори не у многих в почёте!!!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 08:30
Месси с сборной не чего не добьются)
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 08:28
Сборная и Месси не совместимы
ГНИДЫ
ГНИДЫ
сегодня в 08:08
Наверное не дождутся! аххахах
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