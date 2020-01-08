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Гвардиола: «Мы не должны забывать, кто наш соперник. Это ещё не конец»

сегодня, 02:11
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в первом полуфинальном матче Кубка Лиги отметил, что исход противостояния ещё не решён.

В предыдущем матче против МЮ нам не удавалось контролировать ситуацию при потерях мяча. Сегодня у нас это получалось лучше.

Что касается пропущенного гола, мы потеряли мяч в очень опасной позиции. Мы не должны забывать, против какой команды мы играем. Сегодня мы можем быть более чему удовлетворены, ведь мы пришли на «Олд Траффорд» и победили.

Ещё ничего не решено. Впереди ещё одна игра, и мы посмотрим, что будет дальше.

Конечно, «Манчестер Юнайтед» может совершить камбэк. В прошлом году они проиграли здесь ПСЖ, но всё равно прошли в следующий раунд. Это клуб с историей, которому есть чем гордиться.

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