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Неймар: «Винисиус и Родриго станут намного сильнее, чем сейчас»

сегодня, 02:40

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар поделился мнением о своих соотечественниках Винисиусе Жуниоре и Родриго, выступающих за «Реал».

Это два футболиста, обладающих большим талантом. Они совсем недавно появились на виду, со временем они приобретут много опыта, повзрослеют и станут намного сильнее, чем сейчас.

Люди в Бразилии немного спешат, ожидая, что эти игроки уже сейчас будут решать матчи, хотят, чтобы они играли во всех турнирах. Но адаптация – это трудно. Нелегко приезжать сюда и играть на уровне таких клубов, как «Реал» и «Барселона». Однако они оба справляются с этой задачей.

Неймар также отметил, что у ПСЖ есть хорошие шансы победить в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

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