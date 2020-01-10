Хавбек «Спортинга» Фернандеш близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 21:44

Полузащитник «Спортинга» в ближайшее время может стать игроком «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, президент лиссабонского клуба Фредерику Варандаш и спортивный директор Угу Виана вылетели в Англию, чтобы обсудить с руководством МЮ возможный трансфер. Переговоры пройдут в Лондоне.

Отмечается, что договоренность может быть достигнута уже сегодня, так как у представителей «Спортинга» забронированы обратные билеты.

Фернандеш в конце прошлого года продлил контракт со «Спортингом» до 2023 года, а сумма отступных за него составляет 100 миллионов евро.