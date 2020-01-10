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Полузащитник Нетфуллин перешёл в «Торпедо» из «Химок»

сегодня, 18:51

По информации источника, полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин стал игроком московского «Торпедо».

Отмечается, что контракт рассчитан на два с половиной года. Официально о подписании пока не объявлено.

Нетфуллин играл за «Химки» с лета 2018 года. Также известен по выступлениям за курский «Авангард», «Шинник», «Солярис», «Факел» и московский ЦСКА.

В текущем сезоне ФНЛ Равиль сыграл в 20 матчах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Также две встречи провёл в Кубке России.

Также недавно «Торпедо» арендовало форварда московского «Спартака».

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EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 20:10
Пусть будет так.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:04
Обе команды не хотят в Премьер-Лигу.
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