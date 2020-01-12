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«Лацио» и «Кристал Пэлас» включились в борьбу за Янга

сегодня, 11:12

«Лацио» и «Кристал Пэлас» включились в борьбу за защитника «Манчестер Юнайтед» Эшли Янга. Главный тренер «Пэлас» Рой Ходжсон уже давно следит за футболистом и хочет, чтобы он играл в его команде. Вместе с тем «Лацио» заинтересовался Янгом недавно, сообщает источник со ссылкой на The Sun.

Стоит отметить, что главным претендентом на переход защитника МЮ считается «Интер». Миланцы намерены приобрести Янга в текущем месяце. Контракт футболиста с МЮ истечет по завершении сезона. Манкунианцы предложили Янгу продлить соглашение, но тот ответил отказом.

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