«Лацио» и «Кристал Пэлас» включились в борьбу за Янга

«Лацио» и «Кристал Пэлас» включились в борьбу за защитника «Манчестер Юнайтед» Эшли Янга. Главный тренер «Пэлас» Рой Ходжсон уже давно следит за футболистом и хочет, чтобы он играл в его команде. Вместе с тем «Лацио» заинтересовался Янгом недавно, сообщает источник со ссылкой на The Sun.
Стоит отметить, что главным претендентом на переход защитника МЮ считается «Интер». Миланцы намерены приобрести Янга в текущем месяце. Контракт футболиста с МЮ истечет по завершении сезона. Манкунианцы предложили Янгу продлить соглашение, но тот ответил отказом.