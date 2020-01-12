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Янг согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Интер»

сегодня, 14:25

Агенты защитника «Манчестер Юнайтед» Эшли Янга согласовали условия его контракта с «Интером». Вероятно, игрок подпишет соглашение на 18 месяцев. Он согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Интер» и будет получать три миллиона евро в следующем сезоне, сообщает источник со ссылкой на FCInterNews.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» близок к тому, чтобы отпустить защитника в миланский клуб в январе. Контракт Янга с МЮ рассчитан до июня. Манкунианцы предлагали футболисту продлить соглашение, но тот отказался.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:48
Даже деньги не прельщают игроков в МЮ.
Pональдиньо
Pональдиньо
сегодня в 14:47
Интер всегда уважали и ценили больше чем Ювентус например, Интер более Великий клуб.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 14:36
прИнтер собирает старичков.
ManUnited87
ManUnited87
сегодня в 14:34
Деньги уже не важны,хочет играть,удачи ему!
cska plus
cska plus
сегодня в 14:30
Негр рвётся в Италию.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 14:29
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