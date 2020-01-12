Янг согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Интер»

Агенты защитника «Манчестер Юнайтед» Эшли Янга согласовали условия его контракта с «Интером». Вероятно, игрок подпишет соглашение на 18 месяцев. Он согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Интер» и будет получать три миллиона евро в следующем сезоне, сообщает источник со ссылкой на FCInterNews.
Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» близок к тому, чтобы отпустить защитника в миланский клуб в январе. Контракт Янга с МЮ рассчитан до июня. Манкунианцы предлагали футболисту продлить соглашение, но тот отказался.