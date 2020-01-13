ГлавнаяНовости

Фонсека: «Я верю в мужественный футбол, который подразумевает риск»

сегодня, 08:00
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал поражение от «Ювентуса» в матче 19-го тура Серии А.

Мы подарили «Юве» два гола в самом начале, затем мы играли хорошо и провели хороший второй тайм, но после пенальти было трудно переломить ситуацию. Такие ситуации могут возникнуть, когда вы хотите играть из обороны в атаку, потому что это стиль футбола, которого я придерживаюсь как тренер. Мы работаем над этими ситуациями, но они все равно случаются.

Я верю в мужественный футбол, который подразумевает риск. Ошибки случаются, для меня важна была реакция после этого, и я думаю, что мы играли хорошо. Я горжусь тем, как мы продолжили матч.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Симеоне: «Любой на месте Вальверде пошёл бы на такой фол»
Сегодня, 09:10 Комментарии0
Облак: «Фол Вальверде лишил нас явного шанса забить»
Сегодня, 08:59 Комментарии1
Вальверде: «Красная карточка? Это единственное, что я мог сделать»
Сегодня, 08:24 Комментарии1
Сарри: «Проблемы на „Олимпико“ против „Ромы“ почти неизбежны»
Сегодня, 08:15 Комментарии3
Клопп рассказал о недочетах в игре «Ливерпуля» после матча с «Тоттенхэмом»
Вчера, 13:11 Комментарии4
Раньери: «У Балотелли есть разные стрелы в луке, чтобы забивать голы»
Вчера, 11:26 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 09:07
В новом году две домашние баранки и отставание от Лацио в семь баллов - довольно трудно найти повод для гордости, но Фонсека справился.
cska plus
cska plus
сегодня в 08:13
Самохвалов.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100