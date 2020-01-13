Фонсека: «Я верю в мужественный футбол, который подразумевает риск»

Главный тренер «Ромы» прокомментировал поражение от «Ювентуса» в матче 19-го тура Серии А.

Мы подарили «Юве» два гола в самом начале, затем мы играли хорошо и провели хороший второй тайм, но после пенальти было трудно переломить ситуацию. Такие ситуации могут возникнуть, когда вы хотите играть из обороны в атаку, потому что это стиль футбола, которого я придерживаюсь как тренер. Мы работаем над этими ситуациями, но они все равно случаются.



Я верю в мужественный футбол, который подразумевает риск. Ошибки случаются, для меня важна была реакция после этого, и я думаю, что мы играли хорошо. Я горжусь тем, как мы продолжили матч.