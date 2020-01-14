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Карпин: «Никто не душил Дзюбу, он сам не играл»

сегодня, 13:17

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин, ныне возглавляющий «Ростов», прокомментировал информацию о предвзятом отношении к нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе во времена работы в московском клубе.

Душил ли Карпин Дзюбу? Любой футболист, который не играет, говорит, что его душат. Его никто не гнобил. Никто никого не душил. Конкуренцию выигрывал условный Мовсисян, и Дзюба не играл.

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d_fincher
d_fincher ответил labuh
сегодня в 13:59
Врёшь, Валера! Гнобил. Ещё как гнобил! По арендам кто Дзюбу гонял? Не ты ли? А?!!!
Надо было продать в Уфу? Но если бы продали - то кто был бы лучшим игроком Зенита? И вообще, хватит обсуждать воспитанников Спартака, давайте обсудим ваших, питерских звезд. Только где они?
labuh
labuh
сегодня в 13:42
Врёшь, Валера!
Гнобил. Ещё как гнобил!
По арендам кто Дзюбу гонял? Не ты ли? А?!!!
Grey33
Grey33
сегодня в 13:21
Вчера котов душили, душили, душили , душили, душили , душили....(С)
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