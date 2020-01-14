Карпин: «Никто не душил Дзюбу, он сам не играл»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин, ныне возглавляющий «Ростов», прокомментировал информацию о предвзятом отношении к нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе во времена работы в московском клубе.
Душил ли Карпин Дзюбу? Любой футболист, который не играет, говорит, что его душат. Его никто не гнобил. Никто никого не душил. Конкуренцию выигрывал условный Мовсисян, и Дзюба не играл.
Гнобил. Ещё как гнобил!
По арендам кто Дзюбу гонял? Не ты ли? А?!!!
Гнобил. Ещё как гнобил!
По арендам кто Дзюбу гонял? Не ты ли? А?!!!