Карпин: «Никто не душил Дзюбу, он сам не играл»

Бывший главный тренер «Спартака» , ныне возглавляющий «Ростов», прокомментировал информацию о предвзятом отношении к нападающему «Зенита» во времена работы в московском клубе.

Душил ли Карпин Дзюбу? Любой футболист, который не играет, говорит, что его душат. Его никто не гнобил. Никто никого не душил. Конкуренцию выигрывал условный Мовсисян, и Дзюба не играл.