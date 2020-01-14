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«Интер» предложил «Милану» обмен Весино на Кессье

сегодня, 19:35

«Интер» предложил «Милану» обменяться полузащитниками. «Нерадзурри» хотят отдать соседям Матиаса Весино и получить взамен Франка Кессье, сообщает источник со ссылкой на Corriere della Sera.

Изначально «Интер» предложил сделку «Тоттенхэму». Миланцы хотели отдать «шпорам» Весино и получить взамен хавбека Кристиана Эриксена, однако лондонский клуб отказался.

Отметим, что вскоре состав «Интера» может пополнить защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг. Сообщалось, что футболист согласился на понижение зарплаты ради перехода в миланский клуб.

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Роман Ежов
Роман Ежов
сегодня в 20:12
tgtennis.com - Реально крутой сайт с прогнозами, три месяца беру матчи у них. Даже букмекеры начали резать счёта, видимо что-то заподозрили. Не дадим букам спокойной жизни!
cska plus
cska plus
сегодня в 19:49
Обмен середнячками.
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