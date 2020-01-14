«Интер» предложил «Милану» обмен Весино на Кессье

«Интер» предложил «Милану» обменяться полузащитниками. «Нерадзурри» хотят отдать соседям Матиаса Весино и получить взамен Франка Кессье, сообщает источник со ссылкой на Corriere della Sera.
Изначально «Интер» предложил сделку «Тоттенхэму». Миланцы хотели отдать «шпорам» Весино и получить взамен хавбека Кристиана Эриксена, однако лондонский клуб отказался.
Отметим, что вскоре состав «Интера» может пополнить защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг. Сообщалось, что футболист согласился на понижение зарплаты ради перехода в миланский клуб.