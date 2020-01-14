«Интер» предложил «Милану» обмен Весино на Кессье

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«Интер» предложил «Милану» обменяться полузащитниками. «Нерадзурри» хотят отдать соседям и получить взамен , сообщает источник со ссылкой на Corriere della Sera.

Изначально «Интер» предложил сделку «Тоттенхэму». Миланцы хотели отдать «шпорам» Весино и получить взамен хавбека , однако лондонский клуб отказался.

Отметим, что вскоре состав «Интера» может пополнить защитник «Манчестер Юнайтед» . Сообщалось, что футболист согласился на понижение зарплаты ради перехода в миланский клуб.