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Хендерсон признан лучшим игроком Англии в 2019 году

сегодня, 21:08

Полузащитник «Ливерпуля» и английской сборной Джордан Хендерсон признан лучшим игроком Англии в 2019 году. Он занял первое место в голосовании болельщиков.

Второе место досталось вингеру «Манчестер Сити» Рахиму Стерлингу. Третье – форварду «Тоттенхэма» Харри Кейну.

Отметим, что своей игрой в последнее время Хендерсон заслужил множество лестных оценок. В частности, экс-игрок сборной Англии Гари Линекер заявил, что считает хавбека «Ливерпуля» самым недооцененным футболистом в истории АПЛ.

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 21:45
Неожиданно, если учесть, что Ливерпуль не очень любят в Англии, особенно после успехов последнего времени, да и среди фанатов Ливерпуля нет единого мнения об Хендо, кто-то из фанатов Ливерпуля его хвалит, кто-то все равно продолжает критиковать. Но Хендо заслужил, своей работой, еще приятно, что обогнал в голосовании иуду Стерлинга.
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 21:40
Гарри Линекер абсолютно прав!
ГНИДЫ
ГНИДЫ ответил W.N.W.A.
сегодня в 21:35
Опять хейтеры горят ахаха не жалеет Ливерпуль своих хейтерков- везде первые, везде лучшие. А Хэндо вырос за последний год вместе с командой.
У царя каждый день горит((
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 21:30
Ну хоть англичанин натуральный победил.
W.N.W.A.
W.N.W.A.
сегодня в 21:24
Опять хейтеры горят ахаха не жалеет Ливерпуль своих хейтерков- везде первые, везде лучшие.
А Хэндо вырос за последний год вместе с командой.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 21:15
Выбирали только между радужных капитанов. Аха-ха)
А морда у Хендерсона тупая, истинный наглосакс)
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