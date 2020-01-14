Хендерсон признан лучшим игроком Англии в 2019 году

сегодня, 21:08

Полузащитник «Ливерпуля» и английской сборной признан лучшим игроком Англии в 2019 году. Он занял первое место в голосовании болельщиков.

Второе место досталось вингеру «Манчестер Сити» . Третье – форварду «Тоттенхэма» .