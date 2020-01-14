Полузащитник «Ливерпуля» и английской сборной Джордан Хендерсон признан лучшим игроком Англии в 2019 году. Он занял первое место в голосовании болельщиков.
Второе место досталось вингеру «Манчестер Сити» Рахиму Стерлингу. Третье – форварду «Тоттенхэма» Харри Кейну.
Отметим, что своей игрой в последнее время Хендерсон заслужил множество лестных оценок. В частности, экс-игрок сборной Англии Гари Линекер заявил, что считает хавбека «Ливерпуля» самым недооцененным футболистом в истории АПЛ.
А Хэндо вырос за последний год вместе с командой.
А Хэндо вырос за последний год вместе с командой.
А морда у Хендерсона тупая, истинный наглосакс)
А морда у Хендерсона тупая, истинный наглосакс)