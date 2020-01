Болельщики «Баварии» признали защитника лучшим игроком клуба в декабре.

На счету 19-летнего канадца 3 голевые передачи в 5 декабрьских матчах во всех турнирах.

Introducing your 'Player of the Month' for December: @AlphonsoDavies! 👏#MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/B4EYByHZgQ