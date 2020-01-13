Разыгрывали, разыгрывали и, наконец, разыграли!

сегодня, 01:00

«Реал» и «Атлетико» почти утомили монотонностью и скупостью на моменты, но в конце финала Суперкубка Испании «Соккер.ру» почувствовал обнаженный нерв.

Понравился ли вам финал Суперкубка Испании?

Грешно жаловаться на содержание футбольных матчей, если они не оправдывают наших ожиданий, тем более ожидания-то у нас всегда одинаковые, когда мы видим шикарную афишу вроде «Реал» - «Атлетико»: дайте нам голов, дайте захватывающий сценарий, дайте миллион опасных моментов и вратарских сэйвов, а еще пусть Зидан порвет штаны, а Симеоне покажет неприличный жест! Понимаете, получается улица с односторонним движением: мы всегда хотим одного и того же, а футбол грешен разнообразием, спектр которого простирается от унылых нулевых ничьих до необычных и захватывающих матчей.

Конечно, все это такой «комплекс зрителя», ведь когда мы покупаем билет в кино, то всегда хотим видеть фильмы уровня «Зеленой мили» и «Криминального чтива», а не пережеванный прошлогодний попкорн вперемешку с ружьями Бондарчука. Но уровень фильма спрогнозировать гораздо проще, чем зрелищность предстоящего футбольного матча, в том числе в этом эффекте «черного ящика» прелесть спортивных состязаний и вообще любых шоу прямого эфира. Поэтому, возвращаясь к вопросу из подзаголовка, отвечаю: яркости мадридскому дерби снова не хватило, временами было скучно, матч был интересен фанатам играющих команд, ведь напряженная борьба за трофей без чьего-либо перевеса шла больше двух часов, а вот сторонний зритель, пришедший за голами и эмоциями, либо переключил канал, либо уснул.

В то же время, называть матч в Саудовской Аравии бесполезным и жалеть о потраченном времени я точно не стану. Пусть у команд и не получилось оформить яркую витрину, зато неторопливое блуждание по рядам позволило посмотреть на механизмы и шестеренки «Реала» и «Атлетико» вблизи. Было интересно оценить, как у «Реала» протекает внедрение в командную игру Ферлана Менди, как буквально на глазах растет новый лидер — Феде Вальверде, как справляется с давлением Лука Йович. Применительно к «Атлетико» тот же вопрос по Жоау Фелишу, который пока разочаровывает и Диего Симеоне, и болельщиков.

Кто был ближе к победе?

Понятно, что узкоспециальные вопросы интересны далеко не всем, так что же, собственно, происходило на поле на протяжении двух часов? «Реал» вдвое больше владел мячом, и Зидан явно «заточил» состав на это, снова выпустив в стартовом составе Каземиро, Крооса, Модрича, Вальверде и Иско — пятерку полузащитников, нацеленных на создание позиционных атак. Состав «Реала» не изменился с полуфинального матча против «Валенсии». «Атлетико» позволял катать мяч, однако передачи в последнюю треть поля стирались «матрасниками» за счет численного превосходства у своих ворот.

Менди и Карвахаль прилежно растягивали фронт обороны соперника от бровки до бровки, но в центральной зоне не хватило интенсивности, в первую очередь от Иско, который так ярко сыграл против «Валенсии», чтобы просто раствориться в финале. Естественно, и уровень сопротивления был другим, но падение эффективности розыгрышей мяча «Реалом» оказалось колоссальным. Впрочем, «сливочные» хотя бы пару раз побеспокоили Яна Облака, который, забегая вперед скажем, притянул все 5 ударов в створ к себе, словно магнитом: мячи шли непосредственно в словенского кипера, летать по девяткам не пришлось.

Тибо Куртуа в это время скучал, хотя именно ему предстояло стать главным героем вечера. Первый удар в створ ворот «Реала» команда Диего Симеоне нанесла на 79-й минуте матча, когда Альваро Мората из прекрасной позиции пробил в ближний угол, но не застал бельгийца врасплох. Впоследствии спокойствию Куртуа угрожали Витоло, Партей, Корреа, снова Мората, а еще был неприятнейший рикошет от своего футболиста в концовке основного времени, но Тибо, не поведя бровью, отвел все угрозы, а потом еще и в серии пенальти отметился.

Ключевой эпизод матча. Фол последней надежды Вальверде на Морате

В концовке дополнительного времени случился эпизод, который мог разрешить мадридское противостояние до серии пенальти: Дани Карвахаль допустил ошибку, пошел быстрый пас на Морату, и Альваро понесся на рандеву с Куртуа, однако догнавший его Вальверде намеренно нарушил правила и получил красную карточку. Молодой игрок в данной ситуации принял непопулярное, но единственно верное решение, ведь если бы Альваро забил, то у «Реала» почти не оставалось бы времени отыграться.

Герой матча. Тибо Куртуа («Реал»)

А вот с тем, что Вальверде главный герой матча, позволю себе не согласиться с организаторами, наградившими молодого уругвайца. Федерико был хорош во всех компонентах, особенно здорово тащил мяч вперед, шустро передвигаясь своим журавлиным шагом, да и фол на Морате был полностью оправдан. Вальверде имел роскошный шанс, чтобы забить, но из идеальной позиции не смог нанести акцентированный удар головой.

Упущенный шанс — это все же минус в карму, вот если бы Феде принес «Реалу» победу — чаша весов склонилась бы в его пользу. А так максимальный вклад, пожалуй, сделал Куртуа. Да, бельгиец скучал 80 минут, но потом совершил ряд солидных сэйвов, один раз даже ногой, а в серии пенальти Тибо отбил удар Томаса Партея уже после промаха Сауля, счет стал 2:0, и это уже фактически была победа «Реала».