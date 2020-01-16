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Стало известно, сыграют ли Бэйл и Бензема с «Севильей»

16 января 2020, 17:18
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Стало известно известно состояние игроков «Реала», которые пропустили из-за повреждений Суперкубок Испании.

Полузащитник Гарет Бэйл и форвард Карим Бензема готовы принять участие во встрече 20-го тура Примеры с «Севильей». Нападающий «Реала» Лука Йович принимал участие в Суперкубке, однако после возвращения в Мадрид некоторое время не работал в общей группе. Сообщается, что и он готов к ближайшей игре чемпионата.

Защитник «сливочных» Серхио Рамос в четверг работал в зале и занимался на поле индивидуально. Напомним, что Рамос получил травму голеностопа.

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beefs
beefs
16 января 2020 в 17:31
Приятная новость...
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