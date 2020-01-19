Кьеза: «Такую „Фиорентину“ тренер хочет видеть всегда»

Полузащитник «Фиорентины» прокомментировал победу своей команды над «Наполи» в рамках 20-го тура Серии А.

Тренер приложил большие усилия, чтобы вернуть нас в физическую форму, мы все сейчас чувствуем себя немного уставшими, но это было отличное выступление. Мы все были едины, такую «Фиорентину» тренер хочет видеть, так что мы все счастливы.



Как только он приехал, мы поговорили и сразу поняли, что хотим делать. «Фиорентина» была не в лучшей ситуации перед зимними каникулами, поэтому нам нужно было изменить ситуацию, и сейчас мы все очень сплоченные.



Я привык играть на фланге, поэтому мне нужно много совершенствоваться как опорному нападающему, но с помощью тренера я постараюсь сделать правильные решения, чтобы помочь своей команде как в атаке, так и в защите.