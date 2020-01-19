Тренер «Бетиса»: «„Реал Сосьедад“ показывает феноменальные результаты»

Главный тренер «Бетиса» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Реала Сосьедад» в рамках 20-го тура Серии А.

Нам предстоит тяжелый матч, «Реал Сосьедад» в этом сезоне показывает феноменальные результаты. Их тренер привил игрокам очень качественное понимание футбола, что выливается в стабильный результат.

Что касается нас, то мы подходим к игре в полной готовности. Особых изменений в составе не намечается, есть слаженный костяк, который из матча в матч старается одолеть любого соперника.