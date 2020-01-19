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Тренер «Бетиса»: «„Реал Сосьедад“ показывает феноменальные результаты»

сегодня, 09:32
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)0 : 0Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч идет

Главный тренер «Бетиса» Жоан Франсеск Феррер поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Реала Сосьедад» в рамках 20-го тура Серии А.

Нам предстоит тяжелый матч, «Реал Сосьедад» в этом сезоне показывает феноменальные результаты. Их тренер привил игрокам очень качественное понимание футбола, что выливается в стабильный результат.

Что касается нас, то мы подходим к игре в полной готовности. Особых изменений в составе не намечается, есть слаженный костяк, который из матча в матч старается одолеть любого соперника.

Ранее «Бетис» усилился полузащитником сборной Аргентины.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 15:15
Это Эдегор их тащит. Где игроки Реала там и успех!
beefs
beefs
сегодня в 11:01
На ничейку согласны?
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