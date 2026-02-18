Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2025/2026

Дортмундская «Боруссия» дома обыграла «Аталанту» в матче Лиги чемпионов

сегодня, 01:09
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 0Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

В первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов встречались «Боруссия» Дортмунд и «Аталанта». Игра завершилась со счетом 2:0.

Голы забили Сехру Гирасси на 3-й минуте и Максимилиан Байер на 42-й.

Ответная игра состоится 25 февраля в Италии.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
Гол Винисиуса принес «Реалу» победу над «Бенфикой»
Сегодня, 01:05
ПСЖ одержал волевую победу над «Монако» в матче Лиги чемпионов
Сегодня, 00:54
«Галатасарай» разгромил «Ювентус» в Лиге чемпионов, забив пять голов
Вчера, 22:40
«Зенит» победил «Краснодар» в товарищеском матче в ОАЭ
Вчера, 18:41
«Жирона» обыграла «Барселону» в матче Примеры
Вчера, 01:00
«Наполи» и «Рома» поделили очки в матче Серии А
16 февраля
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:12
У макароников вся надежда на Интер в этой лч .
Шмелей с победой
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 