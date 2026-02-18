Дортмундская «Боруссия» дома обыграла «Аталанту» в матче Лиги чемпионов

В первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов встречались «Боруссия» Дортмунд и «Аталанта». Игра завершилась со счетом 2:0.
Голы забили Сехру Гирасси на 3-й минуте и Максимилиан Байер на 42-й.
Ответная игра состоится 25 февраля в Италии.
Шмелей с победой
