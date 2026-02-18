Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2025/2026

Гол Винисиуса принес «Реалу» победу над «Бенфикой»

сегодня, 01:05
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов встречались «Бенфика» и «Реал». Игра завершилась со счетом 0:1.

За гостей забил Винисиус Жуниор (50').

Ответная игра состоится 25 февраля в Мадриде.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
ПСЖ одержал волевую победу над «Монако» в матче Лиги чемпионов
Сегодня, 00:54
«Галатасарай» разгромил «Ювентус» в Лиге чемпионов, забив пять голов
Вчера, 22:40
«Зенит» победил «Краснодар» в товарищеском матче в ОАЭ
Вчера, 18:41
«Жирона» обыграла «Барселону» в матче Примеры
Вчера, 01:00
«Наполи» и «Рома» поделили очки в матче Серии А
16 февраля
«Арсенал» уверенно обыграл «Уиган Атлетик» в матче 1/16 финала Кубка Англии
15 февраля
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:03
Реал с победой и Вини красавчик
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 01:47
Знаете, я конечно не берусь утверждать, но зная провокационный характер Маура, он вполне мог настроить команду на подобный футбол, провоцируя Вини... Я не утверждаю, но и не отрицаю.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:41
Там ещё были токсичные действия Престианни, который что-то ему сказал закрыт футболкой рот, а потом говорил Мбаппе что якобы ничего не сказал Винисиусу.
y-ago
y-ago ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:41
Приветствую, Виктор!

Безусловно. Ну, в этом весь Винни. Но мне показалось, что Альваро находит с ним общий язык, и ты абсолютно прав: «Реал» играл спокойно и, я бы даже сказал, уверенно.
Capral
Capral ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 01:35
Приветствую, Герман!!!
Ему банан кинули на поле u сказали что-то неприятное. Так, во всяком случае, озвучил немецкий комментатор. Но Вини и сам виноват- не надо бежать к трибунам и провоцировать, зная, какая может быть реакция...
y-ago
y-ago
сегодня в 01:30, ред.
Прежде всего — поздравления с победой!
И… Арбелоа — молодчина! Неожиданно и радостно. Он переиграл «Особенного» и заслуженно победил. Создавалось странное впечатление, будто он руководит командой уже несколько добрых лет — настолько солидно и убедительно «Реал» держался на поле. Причём во всех линиях и на протяжении всего матча, за исключением нескольких минут первого тайма.
Ну а герой матча во всех смыслах — Вини, который в очередной раз доказал свою значимость для «Реала». Не собираюсь обсуждать конфликт, выбивший почву из-под ног «Бенфики», но, на мой взгляд, несусветная глупость — поносить и оскорблять этого талантливейшего футболиста и говорить, будто «Реал» обойдётся без него.
С пожеланиями побед и дальнейших успехов команде, которая, на мой взгляд, находится на пути к выздоровлению. Удачи «Реалу»!
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 01:23
Судья не соответствовал уровню игры. Артисты из Реала не получают карточки за симуляции, а сопернику моментально... Реал наиграл на победу, в первом тайме могли забить 2-3 гола, а вместо этого увидели цирк в исполнении одного чёрного, который заслуживал вторую жёлтую.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:21
Да уж, оказывается просто нужно было публично хвалить Вини, говорить какой он белый и пушистый, чтобы игра у сливочных наладилась)) с этим успешно справляется Арбелоа, который в каждом интервью подчёркивает значимость бразильца. Это сработало, антирасист начал забивать, команда побеждать. Альваро вполне может удержаться на тренерском кресле такими темпами)
Непонятно, как на это отреагирует Мбаппе, но это уже совсем другая история..
Ну а Орлы чудом залетели в плей-офф, но выше головы не прыгнешь, сказка подошла к концу.
Capral
Capral
сегодня в 01:18, ред.
Удалось посмотреть только 2-й тайм. Могу сказать- тошнотворная, позиционная игра с обеих сторон, которую разбавил, только эпизод с Винисиусом. В остальном, от Реала- длинные переводы с фланга на фланг и практически без обострения впереди. Очень скучный и пресный футбол. Не считая красавца гола Вини- нечего вспомнить из футбольного. Единственное, что можно отметить у Реала- это то, что внимательно и грамотно сыграли в центре поля и в опорной зоне. Впереди, почти ничего не получилось. Повезло Вини, что не он, а Маур получил КК карточку...

У Бенфики в атаке еще хуже- нет стройности, креатива, редкие выбегания в контр атаки, которые, тут же гасились соперником, как правило, еще в центре поля... Первый шаг к ПО Реал сделал, но праздновать победу рано. Гюлера не заметил, Мбаппе инертен, а вместе с ними, фактически, потерялся и Вини. Вобщем, игра Реала так себе, отталкиваясь от инертного соперника. Предстоит еще много работы. Единственное, что стоит отметить- спокойную игру мадридцев, которая стала более уровновешенной, без пожаров в штрафной и центре поля, как вчера у Барсы...

С удовольствием поздравляю Реал с победой и желаю Удачи в дальнейшем!!!!!!!
Hamman
Hamman
сегодня в 01:15
Гол шикарный! Винисиус имеет право на празднование гола в рамках футбольных правил. Болельщики обиделись бы и при более скромном праздновании, так как заряжены были ещё до начала игры. Атака автобуса Реала чего стоит.
С нужной и важной победой! В ответке дома удачи!
shur
shur
сегодня в 01:12
...во время забитый,красавец гол! Идём на первом и на волне в Лиге!
Сливочные -Вамос!!!!
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:09
...Я тебе больше скажу, даже и не думай, пройдут как миленькие!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:07
Удалять его должны были, а не моура!
Но гол хорош! Бенфика дома ничего толком и не показала.
Думаю реал без проблем пройдет дальше
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 