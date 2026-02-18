Гол Винисиуса принес «Реалу» победу над «Бенфикой»

В первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов встречались «Бенфика» и «Реал». Игра завершилась со счетом 0:1.
За гостей забил Винисиус Жуниор (50').
Ответная игра состоится 25 февраля в Мадриде.
У Бенфики в атаке еще хуже- нет стройности, креатива, редкие выбегания в контр атаки, которые, тут же гасились соперником, как правило, еще в центре поля... Первый шаг к ПО Реал сделал, но праздновать победу рано. Гюлера не заметил, Мбаппе инертен, а вместе с ними, фактически, потерялся и Вини. Вобщем, игра Реала так себе, отталкиваясь от инертного соперника. Предстоит еще много работы. Единственное, что стоит отметить- спокойную игру мадридцев, которая стала более уровновешенной, без пожаров в штрафной и центре поля, как вчера у Барсы...
С удовольствием поздравляю Реал с победой и желаю Удачи в дальнейшем!!!!!!!
Непонятно, как на это отреагирует Мбаппе, но это уже совсем другая история..
Ну а Орлы чудом залетели в плей-офф, но выше головы не прыгнешь, сказка подошла к концу.
И… Арбелоа — молодчина! Неожиданно и радостно. Он переиграл «Особенного» и заслуженно победил. Создавалось странное впечатление, будто он руководит командой уже несколько добрых лет — настолько солидно и убедительно «Реал» держался на поле. Причём во всех линиях и на протяжении всего матча, за исключением нескольких минут первого тайма.
Ну а герой матча во всех смыслах — Вини, который в очередной раз доказал свою значимость для «Реала». Не собираюсь обсуждать конфликт, выбивший почву из-под ног «Бенфики», но, на мой взгляд, несусветная глупость — поносить и оскорблять этого талантливейшего футболиста и говорить, будто «Реал» обойдётся без него.
С пожеланиями побед и дальнейших успехов команде, которая, на мой взгляд, находится на пути к выздоровлению. Удачи «Реалу»!
