Клинсманн: «„Бавария“ вышла на привычный курс, постараемся его подпортить»

Главный тренер «Герты» порассуждал о предстоящем матче против «Баварии» в рамках 18-го тура Бундеслиги.

Никаких особых наставлений игрокам я не давал, каждый в своей голове понимает, против кого им предстоит играть, одновременно с этим мы встречались с «Баварией» огромное количество раз, поэтому это одновременно и важный, и рядовой матч.

Будем играть на результат, сейчас мы не на своем месте в таблице. Если не устраивать демагогию и не ссылаться на несправедливость, все равно я считаю, что у нашей команды потенциал намного выше занимаемого места.

«Баварию» лихорадило одно время, да. Сейчас они вышли на свой привычный курс, будем стараться его подпортить.