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Клинсманн: «„Бавария“ вышла на привычный курс, постараемся его подпортить»

сегодня, 10:28
ГертаЛоготип футбольный клуб Герта (Берлин)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария17:30 Не начался

Главный тренер «Герты» Юрген Клинсманн порассуждал о предстоящем матче против «Баварии» в рамках 18-го тура Бундеслиги.

Никаких особых наставлений игрокам я не давал, каждый в своей голове понимает, против кого им предстоит играть, одновременно с этим мы встречались с «Баварией» огромное количество раз, поэтому это одновременно и важный, и рядовой матч.

Будем играть на результат, сейчас мы не на своем месте в таблице. Если не устраивать демагогию и не ссылаться на несправедливость, все равно я считаю, что у нашей команды потенциал намного выше занимаемого места.

«Баварию» лихорадило одно время, да. Сейчас они вышли на свой привычный курс, будем стараться его подпортить.

«Герта» после 17 туров занимает 14-е место с 19 очками. В прошлом туре берлинцы сыграли вничью с «Боруссией» М.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 13:07
Опыт уже есть - в сезоне 08/09 подпортил)
Павел Амурский
Павел Амурский
сегодня в 12:59
Удачи Баварии!
max74
max74
сегодня в 11:32
Не надо стараться, а надо брать и портить
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