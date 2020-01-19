Владелец «Агробизнеса»: «Не можем допустить, чтобы наши игроки ездили в РФ»

Президент украинского клуба «Агробизнес» Олег Собуцкий заявил, что его возмутили фотографии футболиста , которые он сделал в Санкт-Петербурге.

Напомним, что недавно контракт с игроком был разорван из-за посещения им России.

Конечно, хотели, чтобы Игорь в дальнейшем играл за нашу команду. Но после того, как я увидел его фото на фоне символов нашего оккупанта, то меня это очень возмутило. Не знаю, почему он покинул территорию Украины и уехал в Россию, которая является страной-агрессором.

Недолго сомневался, чтобы принять решение о расторжении контракта с Сикорским. Меня поддержали главный тренер и вице-президент Андрей Донец. Решение было принято единогласно. Сегодня в Украине идёт война, но в голове не укладывается, что есть люди, которые этого не понимают. Они едут, фотографируются и дают заработать деньги нашему врагу.

У нас патриотичная команда, патриотичные люди, и эта ситуация неприемлема. Всегда финансово и морально поддерживаем наших военных. Если нужно, то помогали и продолжим помогать с оружием в руках. Мы не можем допустить, чтобы наши игроки ездили в Россию и поддерживали нашего врага.