Мойес: «Я вёл переговоры с „Эвертоном“ перед тем, как прийти в „Вест Хэм“»

Главный тренер «Вест Хэма» на пресс-конференции после матча 23-го тура АПЛ против «Эвертона» (1:1) рассказал, что у него были переговоры с ливерпульским клубом по поводу возможного назначения на пост наставника.

Не буду отрицать, я общался с «Эвертоном». Также не отрицаю, что знал, что «Вест Хэм» дал понять о возможном появлении вакансии. Когда она появилась, я с радостью возглавил клуб. Я правда был счастлив этому. Руководство клуба оказалось решительным, чтобы предложить мне вернуться, и это вызывает восхищение, потому что порой это сложно сделать.

Буду честен, всегда надеялся, что у меня будет шанс вернуться и завершить начатое здесь. Я чувствовал, что тогда только начал свою работу. Мы только начали налаживать игру [когда я ушел из команды]: обыграли «Эвертон» в последнем матче сезона, сыграли вничью с « МЮ », победили «Лестер».

Так что нам нужно вернуться на тот же уровень, что у нас был 18 месяцев назад. На это может понадобиться время.