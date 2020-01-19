Пол Инс: «„Ман Юнайтед“ без Рэшфорда не может забивать голы»

Бывший английский футболист поделился мнением об игре нападающего «Манчестер Юнайтед» .

Рэшфорд - один из немногих игроков, кого можно назвать настоящим футболистом МЮ .

Он понимает историю и уровень клуба. Он всегда соответствует топ-уровню, поэтому регулярно больше других выкладывается на поле. Может быть, именно поэтому он и получил травму.

«Ливерпуль» и «Сити» могут забить несколько голов без участия форвардов, «Юнайтед» - нет. Клуб полагается на Рэшфорда, так как команда не может забивать без него голы.