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Пол Инс: «„Ман Юнайтед“ без Рэшфорда не может забивать голы»

сегодня, 11:29

Бывший английский футболист Пол Инс поделился мнением об игре нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда

Рэшфорд - один из немногих игроков, кого можно назвать настоящим футболистом МЮ

Он понимает историю и уровень клуба. Он всегда соответствует топ-уровню, поэтому регулярно больше других выкладывается на поле. Может быть, именно поэтому он и получил травму

«Ливерпуль» и «Сити» могут забить несколько голов без участия форвардов, «Юнайтед» - нет. Клуб полагается на Рэшфорда, так как команда не может забивать без него голы. 

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Все комментарии
Генадий Павлович
Генадий Павлович
сегодня в 14:08
Без Решфорда, все игроки будут заниматься чем угодно, но не футболом.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 11:45
Ну на ноль значит будут играть.
Mangur
Mangur
сегодня в 11:35
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