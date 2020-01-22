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Рейнгольд: «„Спартак“ - это не пансионат для девочек»

сегодня, 15:46

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд отреагировал на слухи о том, что полузащитник москвичей Солтмурад Бакаев перейдет в «Рубин».

Уход Бакаева? Если руководство его отпустило, это значит, что он не очень-то и нужен, как иначе? Это не ясли и не пансионат для девочек. «Рубин» — хороший клуб, в словах Бакаева ничего такого не вижу! Тут к руководству «Спартака» нет вопросов. Я желаю Солтмураду только успеха!

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Все комментарии
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 16:08
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 16:02
      Байкал-38
      Байкал-38
      сегодня в 15:59
      То есть Рейнгольд считает С. Бакаева девочкой? Это зашквар!!!
      cska plus
      cska plus
      сегодня в 15:59
      Старичок оскорбил Бакаева, назвав его девочкой, ждём реакции.
      STVA 1
      STVA 1
      сегодня в 15:54
      Валере надо дать потренировать))
      Footbolista
      Footbolista
      сегодня в 15:54
      Рейнгольд: Спартак - это не зенит...
      LOpp
      LOpp
      сегодня в 15:54
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      Рейнгольд: «В отличие от Зенита, Спартак - это не пансионат для девочек»
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