Рейнгольд: «„Спартак“ - это не пансионат для девочек»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд отреагировал на слухи о том, что полузащитник москвичей перейдет в «Рубин».

Уход Бакаева? Если руководство его отпустило, это значит, что он не очень-то и нужен, как иначе? Это не ясли и не пансионат для девочек. «Рубин» — хороший клуб, в словах Бакаева ничего такого не вижу! Тут к руководству «Спартака» нет вопросов. Я желаю Солтмураду только успеха!