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Директор «Чертаново»: «МЮ использует Пиняева по краям атаки»

сегодня, 08:26

Директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал о стажировке 15-летнего нападающего команды Сергея Пиняева в «Манчестер Юнайтед».

Пиняев находится на стажировке уже две недели. В первый день у него был матч с командой, которая на год старше. Они крупно проиграли, но Сергей открыл счёт в своём фирменном стиле, обыграв нескольких человек и забив от дальней штанги. Накануне была ещё одна встреча. Проиграли — 2:3, но Пиняев отдал две голевые передачи. Он у них играет в основном по краям атаки.

Послезавтра он возвращается обратно, в МЮ есть правило: стажировка не более 14 дней в году. Переход может состояться только с 18 лет. Надеемся, через какое-то время «Манчестер Юнайтед» сделает предложение Сергею. Но самое главное здесь — желание Пиняева и его родителей быть именно в Манчестере. Они этого очень хотят.

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