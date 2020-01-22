Директор «Чертаново»: «МЮ использует Пиняева по краям атаки»

Директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал о стажировке 15-летнего нападающего команды в «Манчестер Юнайтед».

Пиняев находится на стажировке уже две недели. В первый день у него был матч с командой, которая на год старше. Они крупно проиграли, но Сергей открыл счёт в своём фирменном стиле, обыграв нескольких человек и забив от дальней штанги. Накануне была ещё одна встреча. Проиграли — 2:3, но Пиняев отдал две голевые передачи. Он у них играет в основном по краям атаки.